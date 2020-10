Gera ist Corona-Risikogebiet – Stadt bereitet „weitergehende Schutzmaßnahmen“ vor

Gera meldet am Samstag 12 weitere positiv auf das Coronavirus getestete Menschen und überschreitet damit erstmals den zweiten festgelegten Schwellenwert von 50 nachgewiesenen Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dieser sogenannte Inzidenzwert lag für Gera laut der Zahlen des Robert-Koch-Instituts am Samstag bei 51,5. Die Stadt verzichtete am Sonnabend auf ihrem Corona-Infoportal auf die Angabe dieser Zahl. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Dafür schwante dem Krisenstab der Stadt offenbar schon Freitagabend, dass die Stadt diesen Wert bald überschreitet. Darauf schwört zumindest Geras Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) in einer Pressemitteilung ein. Überschreitet eine Region den Inzidenzwert von 50, müssten weitergehende Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die man vorausschauend vorplanen müsse. „Einer der Hauptübertragungsorte ist nach wissenschaftlichen Studien der private Bereich – das heißt private Feiern und Feste im engen Freundeskreis“, heißt es in der Krisenstabs-Mitteilung. „Für uns hieße das, zielgerichtet und ausgewogen Regelungen zu finden, die dazu führen, dass der Personenkreis auf öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen noch weiter eingeschränkt werden muss“, so Krisenstabschef Dannenberg. Maskenpflicht im Freien, wo Abstände nicht einzuhalten sind „Zudem muss dann gegebenenfalls auch eine Maskenpflicht im Freien da eingeführt werden, wo viele Menschen nicht die Sicherheitsabstände von 1,50 Meter einhalten können“, so der Bürgermeister weiter. Er sieht „jeden Einzelnen in der Pflicht, zum Wohle der Stadt im Sinne eines gemeinsamen Miteinanders die geltenden AHA-L-Regeln anzuwenden“. AHA-L steht für Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen und Lüften. Durch die 12 neuen Coronafälle nähert sich Gera der Zahl von 400 positiv getesteten Menschen seit Beginn der Zählung. Derzeit gibt es 85 aktive Fälle in der Stadt, drei mehr als am Vortag. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen steigt um 9 auf 284.