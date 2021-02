Gera. Der Geraer Thomas Seidel schreibt wegen der Ungerechtigkeit an die Ministerpräsidenten von Thüringen und Sachsen.

Auf sein Schreiben an die Ministerpräsidenten von Thüringen und Sachsen hat Thomas Seidel noch keine Antwort. Am 13. Februar hat er den neunseitigen Brief losgeschickt. „Ich bin kein Corona-Leugner. Doch ich habe kein Verständnis mehr, dass wir nicht öffnen dürfen, während Supermärkte unser Sortiment verkaufen“.