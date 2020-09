Gera. Wie die GVB ihre Abonnenten trotzdem an der vorübergehend niedrigeren Mehrwertsteuer teilhaben lassen will.

Mit Gutscheinen für städtische Einrichtungen und einer Aussetzung der zum 1. August geplanten Tariferhöhung will die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera treue Fahrgäste in Gera an der befristeten Mehrwertsteuersenkung teilhaben lassen. Das schreibt die GVB in einer Pressemitteilung.