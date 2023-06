Gera-Langenberg: Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch plötzlich verstorben

Gera-Langenberg. Seit vielen Jahren engagierte sich Matthias Kirsch für seinen Ortsteil.

Matthias Kirsch, der Langenberger Ortsteilbürgermeister, (parteilos), ist in der Nacht von Freitag zu Samstag im Alter von 56 Jahren plötzlich verstorben. Darüber informierte die Stadt. Noch Mitte der Woche hatte sich der leidenschaftliche Rammstein-Fan unterwegs auf Konzertreise befunden. Seit vielen Jahren engagierte sich Matthias Kirsch für seinen Ortsteil, war seit 2014 Ortsteilbürgermeister und damit inzwischen in der zweiten Amtszeit. Der Familienvater gehörte mehreren Vereinen und Initiativen in Langenberg an und initiierte und organisierte als Ortsteilbürgermeister zahlreiche, teils neue Veranstaltungsformate. Viele schätzten seine Volksnähe und sein unnachgiebiges Streiten für Verbesserungen im Ortsteil.

Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zeigte sich tief betroffen: „Am Samstagmorgen habe ich von Matthias Kirschs Familie von seinem Tod erfahren. Ich bin schockiert und fassungslos. Matthias Kirsch war als Ortsteilbürgermeister ein wirklich leidenschaftlicher Kämpfer für seine Sache. Er gab ein deutliches Mehr als das, was man normalerweise in diesem Amt gibt. Dies betraf die kompletten, fast zehn Jahre“, äußerte sich Julian Vonarb im Gespräch mit dieser Redaktion. ck