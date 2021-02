Gera: Laptops für das Homeschooling gesucht

Nach einem TV-Beitrag über die Herausforderungen einer alleinerziehenden Mutter in Gera-Lusan im Homeschooling, sei das Zuschauerecho sehr bewegend gewesen. „Zahlreiche Menschen boten dem Sender gebrauchte Laptops an, um die Schwierigkeiten zu minimieren. Ein Segen für die Familie, die von unserem Verein begleitet wird“, erzählt Heidi Steffes vom Verein „Jumpers - Jugend mit Perspektive“.Aufgrund der Resonanz initiieren alle Beteiligten nun ein Projekt: Sie rufen auf, gebrauchte Laptops abzugeben, um diese dann an Familien mit Bedarf zu vergeben. Die Jumpers-Projektleiterinnen Heidi Steffes und Janina Augerand kennen die Nöte der Menschen in Gera-Lusan und die Herausforderungen in der Pandemiezeit: „Gerade Kinder aus sozial angespannten Verhältnissen können in Zeiten des Homeschoolings oft nicht so gefördert werden wie sie es bräuchten und verdienten. Vielfach fehlt es an den wesentlichen Dingen, um überhaupt die Aufgaben der Schulen zu bewältigen“, sagen die Mitarbeiterinnen und freuen sich über die Unterstützung eines renommierten IT-Hauses, das bei der Durchsicht und „Reinigung“ der Geräte hilft.Auch der langjährige Partner von Jumpers, die TAG Wohnen, unterstützt das Projekt, informiert der Verein. Das Wohnungsunternehmen spendet 2.000 Euro an Jumpers, so dass zusätzliche Geräte gekauft werden können. Spender von Geräten (Notebooks/Tablets mit mind. 16GB), sowie Familien, die Hilfe in Gera-Lusan benötigen, können sich an Jumpers Gera wenden. Informationen: Heidi Steffes, Jumpers Gera, Mail: heidi.steffes@jumpers.de; Tel 01702610966