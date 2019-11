Gera. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art, der sich am Dienstagnachmittag an der Brückenbaustelle ereignete.

Blaulicht Gera: Lkw fährt gegen Beton-Engstelle an B92-Brücke

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Lkw fährt gegen Beton-Engstelle an B92-Brücke

Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.50 Uhr. Die künstliche Engstelle soll verhindern, dass Lkws über die marode und derzeit im Bau befindliche Brücke fahren, die baustellennahe Umleitungsstrecke für die schweren Fahrzeuge ist ausgeschildert. Dennoch war es nicht der erste Unfall dieser Art.

Schwerer Unfall in Gera mit vier Verletzten

Die Geraer Feuerwehr kam zum Einsatz, weil der Lkw bei dem Unfall beschädigt wurde und Flüssigkeiten ausliefen. Außerdem sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab.

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Lkw fährt in Gera in Beton-Engstelle Schon wieder ist ein Lkw gegen die Betonbarriere an der B92-Brücke in Gera-Lusan gefahren. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag. Foto: Björn Walther Stimmen Sie ab 0 Bewertungen