Operator Johannes Seeger begleitete am Mittwoch Lars Henkel und seinen Sohn Valentin (3) auf dem Rundkurs.

Gera-Lusan. Bisher reichlich 480 Passagiere gezählt. Jetzt startet die Umfrage unter Anwohnern in Gera-Lusan.

„Da ist der Emma-Bus“, ruft der dreijährige Valentin und drängt seinen Vati zum Einsteigen. Der Dreijährige ist schon in dem per GPS gelenkten Fahrzeug mitgefahren. Für Lars Henkel ist die fast 20-minütige Runde am Mittwoch Premiere. „Ich sitze bequem. Doch es ist etwas langsam“, meint der Lusaner.