Gera-Lusan: Spielerisch und zwanglos in digitale Welten

Bilder oder Text groß ziehen, durch Mediatheken und Fotostrecken wischen, digitale Spielfiguren mit den Fingern verschieben: Er lässt sich intuitiv bedienen wie ein Smartphone, hat aber die Abmessungen eines modernen Fernsehers, der „Care Table“, der seit Kurzem das Begegnungszentrum Eichenhof in Gera-Lusan um ein neues digitales Angebot erweitert.

Wie es der Name andeutet, handelt es sich um einen Tisch, um den herum sich mehrere Menschen positionieren können, um sich zu beschäftigen, miteinander zu spielen oder sich zu informieren. Die „Tischplatte“ ist ein großer und robuster Bildschirm mit Berührungssteuerung, höhenverstellbar und kippbar. Anders als bei Smartphones oder Tablet-Computern sind die Programme und aufrufbaren Internetseiten auf dem Care Table aber voreingestellt. Ein Ratespiel, eine Runde Schach oder „Mensch ärgere die nicht“ oder aber ein Blick in die lokale Tageszeitung oder in die Mediathek des Regional-Fernsehens lassen sich per Fingerdruck auf die jeweilige große Schaltfläche im bewusst übersichtlichen Menü auswählen.

Das Begegnungszentrum Eichenhof in der Lusaner Eichenstraße. Foto: Marcel Hilbert

Die Zielgruppe ist klar, es geht um ältere Menschen. „Auch diese haben ein Recht darauf, an der Digitalisierung teilzuhaben, hier können sie sich spielerisch herantasten“, meint Claudius Oleszak, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG Wohnen in Gera. Das Wohnungsunternehmen betreibt mit der Caritas den „Eichenhof“ in Lusan, einer von zwei TAG-Standorten in Deutschland, in denen der Care Table als Modellprojekt angeschafft wurde. Claudia Kirtzel, Leiterin des Eichenhofs, sagt: „Man macht sich selbst nicht diesen Druck wie bei einem Kurs oder einem Seminar zum Umgang mit der neuen Technik, sondern kann sich ganz zwanglos ausprobieren und sich gegenseitig weiterhelfen oder von uns helfen lassen, es ist ja immer jemand da.“

Seit Oktober steht der smarte Tisch im Begegnungszentrum und natürlich hätte man ihn gern möglichst vielen interessierten Besuchern vorgestellt, die ihn dann auf Herz und Nieren hätten durchtesten können. Doch durch die Corona-Beschränkungen ist auch im „Eichenhof“ im November bis auf die Mittagsausgabe Pause. „So können wir zumindest etwas Vorfreude auf die Rückkehr verbreiten“, erklärt Oleszak, warum man gerade jetzt auf das neue Angebot aufmerksam machen will.

Der spielerische Test in Gera hat aber noch eine weitere Dimension: Es geht auch darum, älter werdende Menschen auf die Möglichkeiten digitaler Assistenzsysteme vorzubereiten, die es ihnen ermöglichen könnten, länger in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Natürlich ist das im Interesse eines Wohnungsunternehmens wie der TAG. Zu diesen Assistenzsystemen, zu denen laut Claudia Kirtzel auch Monitoringsysteme zur Überwachung der Gesundheit aus der Ferne zählen, ist in naher Zukunft ein weiteres Pilotprojekt für TAG-Mieter in Lusan geplant, wie Claudius Oleszak erklärt. Dafür sollen Mieter unter anderem mit einem Tablet-PC ausgestattet werden.