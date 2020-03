Gera meldet zwei infizierte Personen

In Gera hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen auf zwei erhöht. Darüber informierte die Stadtverwaltung.

Nachdem in den vergangenen Tagen mehr als 82 Verdachtsfälle gemeldet und untersucht wurden, konnten bisher in zwei der abgegebenen Proben die Coronaviren nachgewiesen werden. Aktuell würden noch weitere 24 Ergebnisse ausstehen.

Der Erste Corona-Fall war am 11. März gemeldet worden. Eine 43-Jährige, die aus Österreich zurückgekehrt war und sich dort nicht in einem bestätigten Risikogebiet aufgehalten hatte, hatte alles richtig gemacht und so die Ansteckungsgefahr minimiert.

Um einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, habe der Geraer Oberbürgermeister die Allgemeinverfügung des Freistaates Thüringen umgesetzt und die dort angewiesenen Maßnahmen verfügt. Demnach werden ab sofort unter anderem alle Bars und Diskotheken, Beratungsstellen, Mehrgenerationenhäuser und Jugendeinrichtungen geschlossen. Dies treffe ebenfalls für öffentlich zugängliche Kantinen und Cafeterias zu. Für Restaurants und Gaststätten gelten gesonderte Einschränkungen bei der Öffnung.

Alle Lesungen, Vorträge und Informationsveranstaltungen werden untersagt.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten besondere Handlungsvorgaben.„Die Einschränkungen für das gesellschaftliche Leben sind einschneidend. Aber wir sehen hier in der Stadt Gera wie wirksam bisher die Ausbreitung der Krankheit COROVID-19 verlangsamt wurde. Diese ist eine Voraussetzung um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen“, wird Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zitiert.