Gera. Seit Dienstag vergangener Woche ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Geraer Innenstadt eingeschaltet. Lichtbänder, Sterne, Kometen, Lichterketten und lluminationsketten mit tausenden Lämpchen, allesamt mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln bestückt, tauchen das Zentrum nun wieder in ein stimmungsvolles Ambiente. Auch wenn die vielen Stände des Märchenmarktes fehlen, entsteht auf diese Weise auf der Sorge, in der Kirchstraße, Schloßstraße und auf dem Markt weihnachtliche Atmosphäre.