Gera: Nach geistigem Notstand ausgehungert nach Kultur

Am 12. November 1945 gründete sich in der Tonhalle die „Wirkungsgruppe Gera des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“. Ihr erster Vorsitzender wurde nur wenige Monate nach Kriegsende der Arzt und spätere Professor Kurt Gröbe aus Gera. Für ganz Deutschland stand der Lyriker und Schriftsteller Johannes R. Becher an der Spitze der am 3. Juli 1945 in Berlin gegründeten Organisation. Schon im Exil hatten aus Hitlerdeutschland vertriebene deutsche Emigranten, darunter namhafte Intellektuelle 1939 in Großbritannien und Schweden den Freien Deutschen Kulturbund gegründet. Becher plante im Moskauer Exil bereits im November 1944 im Nachkriegsdeutschland einen Verband für Kulturschaffende.

Die Grundsätze der neuen Organisation waren in der Thüringer Landeszeitung vom 14. Januar 1946 veröffentlicht: „Vernichtung der Naziideologie auf allen Lebens- und Wissensgebieten, Einsatz für eine streitbare demokratische Weltanschauung, Wiederentdeckung und Förderung der freiheitlichen humanistischen Traditionen unseres Volkes, Einbeziehung der geistigen Errungenschaften anderer Völker in Deutschlands Neuaufbau. Der Kulturbund soll ein Zusammenschluss aller am kulturellen Leben und am Neubeginn Interessierter sein.“ Beginnend mit der faschistischen Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 bis hin zur Theaterschließung 1944 in Folge des totalen Krieges war das Volk nach zwölf Jahren Naziherrschaft ausgehungert nach Kultur. Es galt, neben dem materiellen Notstand auch den geistigen zu überwinden.

Brennholz für einen Vortrag

Im Geraer Stadtarchiv finden sich Belege über die geistige Erneuerungsbewegung. Ein Vortrag im Februar 1947 erinnerte an „Vergessene Namen“. An Dichter, die zwölf Jahre vergessen waren wie Thomas Mann, Franz Werfel, Georg Kaiser, Heinrich Heine. „Von der Bestialität zur Humanität“ hieß 1947 der Beitrag eines DEFA-Regisseurs, der die unheilvolle Geschichte des deutschen Kadavergehorsams aufarbeitete. Kein Opfer war den Pionieren des Geraer Kulturbundes für ihre Arbeit zu viel. So reiste der rührige Optikermeister Georg Fiedler für einen medizinischen Fortbildungsvortrag in Albrechts bei Suhl 1949 unbequem im Lkw an und wurde mit Brennholz als Honorar entlohnt.

Ein Plakat aus den Gründungsjahren des Kulturbundes. Foto: Stadtarchiv Gera/ III F18/124 Foto: Stadtarchiv Gera

Den Neubeginn unterstützten die Geraer mit großem Interesse. 1948 zählten die Kulturbundverantwortlichen 78 offene Veranstaltungen wie Vorträge, Diskussionsabende, Lesungen und 21 Laienspielaufführungen sowie 40 Sektionsabende mit insgesamt 20.000 Besuchern. „Arbeiten Sie selbst mit, dann wird Ihnen der Kulturbund erst wirklich Freude bereiten!“, wurden die Geraer zum Mittun aufgefordert.

Kulturbund wird zur Massenorganisation

Mit der Gründung der DDR 1949 wird diese Aufforderung geplante Wirklichkeit, denn alle möglichen Interessengruppen wurden dem Kulturbund eingegliedert, der ab 1958 Deutscher Kulturbund und ab 1972 Kulturbund der DDR hieß und in der Volkskammer vertreten war. Im Laufe der Jahre sammelten sich bis 1989 in Gera knapp 20 Fachgruppen unter seinem Dach. Mit Vorträgen, Publikationen, Ausstellungen, Exkursionen und Tauschabenden, Konzerten und Matineen bereicherten sie das kulturelle Leben der Stadt. Ornithologie, Aquarien- und Terrarienkunde, Kakteen und Sukkulenten, Philatelie, Fotografie und Film, Esperanto, Volkskunde und Kulturgeschichte, Ur- und Frühgeschichte, Heimatgeschichte und Ortschronik, Numismatik, Zinnfiguren, Mineralogie, Denkmalpflege, Heimatkundliches Wandern, Bücherfreunde, Malerei und Grafik, Gesellschaftstanz, Volksmusik, den Klub der Intelligenz, ja sogar ein Kammerorchester des Kulturbundes gab es in Gera.

Vergangener Arbeit gebührt Achtung

Rückblickend sagt Eckhard Müller, der jetzige Vorsitzende des Kulturbundes Gera: „Vieles, was zu DDR-Zeit im Kulturbund und von dessen Mitgliedern geleistet wurde, war nicht schlecht und muss geachtet werden.“ Schlecht war auch nicht die staatliche Förderung, die 1989 endete, als man vor der Frage stand „Auflösen oder bleiben?“ In dem denkwürdigen Jahr trat Eckhard Müller dem Kulturbund bei und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als Geraer Kulturbundchef.

Partner der Stadt Gera

„1990“, erinnert er, „hatten wir uns bewusst für die Beibehaltung des Namens Kulturbund und für die Erhaltung des Vereins entschieden. Seither führen wir unsere Arbeit in kleinerem Umfang fort. Wir verstehen uns vor allem als Partner der Stadt, der kulturelle und stadtgeschichtliche Höhepunkte unterstützt.“ Er nennt die Ausstellungen im 500. Jahr der Reformation 2017, die Otto-Dix-Ehrung, 777 Jahre Stadt Gera, das Bauhausdenkmal Firma Golde und die aktuelle Ausstellung zu 30 Jahren deutscher Einheit, die er aus einem reichen Fundus rarer Erinnerungsstücke zusammengestellt hat. Gegenwärtig sind im Kulturbund Gera mit Sitz im Ferberschen Haus, Greizer Straße 39 rund 120 Mitglieder in sieben Fachgruppen aktiv, die mit jährlich etwa 60 Vorträgen, Klubveranstaltungen, Lesungen, Wanderungen und Börsen unterschiedliche Interessen bedienen. Über Verstärkung würden sich freuen der Kultur- und Verschönerungsverein, Heimatkundliches Wandern, Denkmalpflege, Numismatik, Heimatgeschichte, Freunde der kleinen Galerie, Geschichtswerkstatt Lusan. Alles wird aus eigener Kraft über Mitgliedsbeiträge finanziert. Spenden sind also beim 75-jährigen Jubilar Kulturbund Gera sehr willkommen, um Tradition und kulturelle Vielfalt in Gera zu erhalten. Eckard Müller appelliert: „Gruppen, die noch ein Zuhause suchen, sind bei uns herzlich willkommen.“