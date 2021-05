Gera: Naturbad Kaimberg könnte am 15. Mai öffnen

Gera. Infraprojekt hat Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen. Mahd folgt.

Das Geraer Naturbad Kaimberg kann, wenn die Pandemie und das Wetter es erlauben, am 15. Mai in die Saison starten. „Geplant ist derzeit zum 1. Juni“, sagte Uwe Merten, Geschäftsführer der Elstertal Infraprojekt GmbH am Montag im Haushalt- und Finanzausschuss des Geraer Stadtrates. Das Unternehmen ist der städtische Immobiliendienstleister. Im Ausschuss wunderte sich Stadtratsmitglied Michael Gerstenberger (Linke), wie es möglich sein soll, diese Termine zu halten, wo doch der Wasserbereich im Moment noch „wie ein Ententeich“ aussieht. Laut Merten wurden die Instandsetzungsarbeiten vorgezogen und durchgeführt und sei der Grünschnitt im Gelände in Vorbereitung. Für diese Woche war der Fischeinsatz geplant. Die Tiere sollen auch die Zerkalien fressen und damit das Wasser sauber halten. Noch fehlendes Wasser, so erklärte der Infraprojekt-Chef, würde aus einem dafür vorhandenen Brunnen geholt, erläuterte er.