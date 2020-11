Straßenbahnen der GVB an der Haltestelle Heinrichstraße

Gera. Am Donnerstag gab es ein Gespräch zwischen der Stadtverwaltung und dem Landesverwaltungsamt zum Streitthema Straßenbahnbeschaffung

Nach wie vor sind in Gera keine neuen Straßenbahnen bestellt worden. Das erklärte am Freitag auf Nachfrage die Geraer Stadtverwaltung. Bestätigen konnte die Stadt Informationen unserer Redaktion, wonach es am Donnerstag nun doch noch ein Gespräch zur Thematik mit dem Landesverwaltungsamt gab.