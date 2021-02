Gera: Sanierung des Weges am Denkmal in Hermsdorf geplant

Die leichten Unebenheiten und Stolperstellen zwischen der Straße und dem Fußweg am Gefallenendenkmal in Hermsdorf sollen in diesem Jahr beseitigt werden. Das Denkmal, welches den Opfern des ersten und zweiten Weltkriegs gewidmet ist, wurde 2018 restauriert. Dieses Jahr möchte sich Ortsteilbürgermeister Harald Janko um den davor liegenden Weg kümmern, der in einem schlechten Zustand sei.