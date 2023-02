Gera schmiedet Pläne zur Modernisierung der Museumslandschaft

Gera. Das neue Museumskonzept ist laut Stadt in der Endphase

Das Museumskonzept, das die Entwicklung der Geraer Museen für die kommenden Jahrzehnte beschreiben wird, befindet sich auf der Zielgeraden. Das teilt die Stadt mit. Bis zum Sommer soll es so weit finalisiert werden und beschlussfähig sein, dass es dem Stadtrat vorgelegt werden kann.

Qualitative Standards verbessern

„Geras Museen sind ein wichtiger Eckpfeiler der kulturellen Infrastruktur und als Gedächtnis der Gesellschaft unverzichtbar. Aber um ihren Erhalt für nachfolgende Generationen zu gewährleisten, braucht es Maßnahmen zur Verbesserung der qualitativen Standards. Besonders bei Themen der Sanierung und Barrierefreiheit gibt es Handlungsbedarf“, sagt Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

Mit dem Konzept soll sichergestellt werden, dass auch in Zukunft die umfangreichen Sammlungen, die Herzstücke der jeweiligen Museen, fachgerecht untergebracht und gepflegt werden. Experten aus dem Berliner Büro „Iglhaut und Spring“ analysierten den Status Quo der städtischen Museen und ließen ihre Erkenntnisse in das Strategiepapier mit einfließen, das die Umsetzung der Maßnahmen bis 2040 vorsieht. „Geras Museen sind in ihrer kultur- und kunstgeschichtlichen, historischen und naturwissenschaftlichen Ausrichtung einfach ein Erbe von großer Wichtigkeit“, betont Oberbürgermeister Julian Vonarb und erklärt weiter, dass solche Einrichtungen nicht nur bedeutend für den Tourismus seien, sondern auch für das Erinnern an die Historie der eigenen Stadt.

41.000 Besucher gezählt

Die Kultur in Gera sei auch 2022 immer noch durch die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen beeinflusst gewesen. Alle städtischen Museen waren den gesamten Januar hindurch geschlossen, die Höhler sogar bis Ende März. Dennoch konnten insgesamt rund 41.000 Besucher gezählt werden.

Als Höhepunkt galt die Museumsnacht am 26. August, zu der 2700 Kulturfreunde die Angebote der Museen nutzten.

Weiterer Höhepunkt im vergangenen Jahr sei die Sonderausstellung zum Schloss Osterstein im Stadtmuseum gewesen, die etwa 2000 sahen. Ähnlich erfolgreich war die Schau der Malerin und Grafikerin Gerda Lepke unter dem Titel „Ich bin eine Bäumin“, die während ihrer dreimonatigen Laufzeit 1300 Gäste in die Orangerie locken konnte. Das Otto-Dix Haus konnte 5500 Gäste mit seiner Kunstsammlung begeistern. Des Weiteren war die Kunstausstellung zum französischen Maler Henri de Toulouse-Lautrec im Museum für Angewandte Kunst sehr beliebt und konnte knapp 2200 Besucher zählen.

Das Museum für Naturkunde konnte zum Jahresabschluss fast 5000 Gäste verzeichnen.

Neben diesen Resultaten habe aber auch der Tourismus in Gera eine kontinuierliche und intensive Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Vogtland und anderen Vereinen vorweisen können.

Tourismuskonzept im Fokus

Zudem stehe die Erstellung eines Tourismuskonzepts weiter im Fokus. Darin soll die Frage geklärt werden, welche Attraktionen Gera besitzt und wie man sie nachhaltig weiterentwickeln und qualitativ aufwerten kann. Das Konzept soll festlegen, wie die Stadt Ressourcen mobilisiert und wie die Sehenswürdigkeiten Geras mehr hervorgehoben und besser inszeniert werden können. „Es geht nicht darum, neue Tourismusmagnete zu schaffen, sondern Vorhandenes besser zu vermarkten“, erklärt Felix Eckerle, der neue Leiter des Kulturamts, der am 2. Januar seinen Dienst angetreten hat. Eines der Projekte, die es nun für ihn zu betreuen gilt, ist auch das Stadtmarketing, bei dem 2022 ebenfalls die Grundlagenarbeit fortgesetzt werden konnte.