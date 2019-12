Gera: Sie wandelt Verzweiflung in Hoffnung

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Trinitatiskirche beim Gottesdienst, voller Mitstreiter und Freunde der Gemeindesaal. Sie alle verabschiedeten am Freitag Andrea Dittrich, Leiterin des Fachbereichs Migration/Flüchtlingssozialarbeit der Diakonie in den Ruhestand.

35 Jahre leistete die energische, einfühlsame und bescheidene Frau diakonische Arbeit, ist seit 27 Jahren Pionierin der Migrations- und Flüchtlingsarbeit in Schmölln, Gera und Thüringen. 1992 baute sie das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge in Gera auf. Andrea Dittrich kämpfte vorausschauend um die Ansiedlung der Flüchtlingssozialhilfe bei der Diakonie: „Mit der Geraer Stadtverwaltung haben wir Geschichte geschrieben als erster fachlicher Träger der Flüchtlingsberatung in Thüringen.“ Damit reagierte sie auf die Meinung „Ein bisschen Geld, ein gutes Herz und Organisationstalent reichen aus für Flüchtlinge.“

Sie forcierte eine schnelle Unterbringung der Geflüchteten in Wohnungen – ein Novum in Thüringen. Unermüdlich baute sie ein Netzwerk an Unterstützern auf, forderte von sich und anderen Weiterbildung. Sie erschloss EU-Fördertöpfe für neue Projekte. Immer zum Wohle heimatlos gewordener Menschen. Pfarrer Andreas Schaller würdigte Andrea Dittrichs Mut: „Du hast dich bewusst für die Flüchtlingssozialarbeit entschieden, die gerade sehr angefeindet wird, hast Kopf und Herz hingehalten. Deine Augen leuchteten, wenn du Familien umsorgtest.“ Ein Paar aus Eritrea hat sie über Kirchenasyl vor Abschiebung bewahrt, es gehörte zu ihren Gästen.

Ihre Kollegin Heidrun Swatosch: „Andrea Dittrich sieht in jedem Flüchtling den Menschen. Ob Schule, Strafzettel, Wohnung, Arzt, kein Problem war ihr zu gering, sie war stets voller Geduld und innerer Liebe.“ Adina Schitz: „Ich habe mit ihr 2015 erlebt, wie die Neuankömmlinge aus den Fluchtländern im Treppenhaus für die Beratung anstanden. Sie organisierte alles bis zur Erschöpfung.“ Von der Diako Thüringen dankten ihr Geschäftsführer Lars Eisert-Bagemil und Claudia Nix, die Migrationsarbeit „ein sehr politisches Feld“ nannte. Jede Entscheidung wirke sich unmittelbar aus.

Andrea Dittrich weiß es: „Wir erleben Konflikte und Kriege in der Welt ganz aktuell. Sind sie aus den Medien verschwunden, bleiben sie in den Köpfen und Seelen der Flüchtlinge und für uns präsent.“ Linke- Landtagsabgeordneter Andreas Schubert bescheinigte ihr: „Sie hat Gera sozialer und weltoffener gemacht.“ Ihre Nachfolgerin Ines Jahn- Werner versprach, wie sie im Sinne Martin Luther Kings „aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu bauen“.