Gera: Sülzenfest in Heinrichsgrün nun doch abgesagt

Das, was das Hochwasser 2013 nicht geschafft hatte, Corona zwingt nun dazu: Das Organisationsteam des „Sülzenfestes“ in Heinrichsgrün hat sich entschieden, das diesjährige Sülzenfest abzusagen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, lange diskutiert, das Für und Wider abgewogen“, so Heinz Zubek vom Org-Team. 2020 wäre es die 19. Auflage. „Eine Tradition die für uns Verpflichtung ist. Die notwendig werdenden Abstriche am Fest sind einfach zu groß“, so Heinz Zubek, der es bei Durchführung des Festes als besonders schlimm ansehen würde, Gäste wegen begrenzter Besucherzahl nicht einlassen zu dürfen. Man hofft auf Verständnis für die Entscheidung und freut sich schon jetzt aufs 19. Sülzenfest 2021.