Gera. Im Hofgut in Gera-Untermhaus soll am Freitag ein Unplugged-Konzert mit Künstlern aus der Region stattfinden.

Gera Unplugged: Echte Bühne, echtes Publikum, echte Musik

„Wir sind Fans der MTV-Unplugged-Konzerte“, sagt Lucas Fischer von der Online-Plattform „about Gera“. Und durch die Zusammenarbeit mit der Fête de la Musique in diesem Jahr habe er viele Künstler kennengelernt, die er sich in solch einem intimen Konzertformat ohne Verstärker, ohne Strom gut vorstellen könnte. „Beim Nachdenken, wo man das in Gera machen könnte, ist uns sofort das Hofgut eingefallen.“ Und so war das „Gera Unplugged“ im Untermhäuser Hofgut am kommenden Freitag geboren.