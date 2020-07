Eine Tatra-Straßenbahn fährt in der Heinrichstraße in Gera ab. Der Wagen 350 ist Baujahr 1990.

Gera. Vor der Sonderstadtratssitzung in Gera halten die Einbringer des Änderungsantrages vom 4. Juni an ihrer Intention fest.

Gera: Vier Fraktionen und zwei Räte bleiben bei sechs Bahnen

„Wir bleiben bei unserer Entscheidung vom 4. Juni“. Das erklären Harald Frank für die AfD, Christian Klein für die CDU, Ulrich Porst für die Bürgerschaft Gera, Sandra Raatz für Für Gera, Falk Nerger für die FDP und Bernd Müller für die Liberale Allianz vor der Geraer Sonderstadtratssitzung am Donnerstag. Zusammen genommen wären alle Mitglieder dieser Fraktionen 26 der 42 Stadträte.

Mit „unserer Entscheidung“ meinen sie, dass sie an der Anschaffung von sechs neuen Straßenbahnen festhalten. Aktuell besitze der GVB zwölf Straßenbahn-Neubaufahrzeuge, die bis 2040 im Dienst bleiben können. Der bestehende Nahverkehrsplan habe die Beschaffung von sechs Bahnen in den Jahren 2016 bis 2018 vorgesehen, was jetzt nachgeholt werden solle. Ausreichend sei die Zahl, weil der GVB weitere sechs Bahnen, mit einem Niederflurteil umgebaute Züge, habe, die bis 2030 im Dienst bleiben können.

Instandhaltung aus Verschrottungserlös bezahlen

Maximal fünf zusätzliche Bahnen würden nur im Schülerverkehr für wenige Stunden pro Wochentag gebraucht. Die Instandhaltungskosten dieser sechs „Altfahrzeuge“ bis 2030 sollten, so die Unterzeichner der Pressemitteilung, aus den Verkaufs- und Verschrottungserlösen der alten Tatra-Bahnen finanziert werden. „Für zehn, zwölf oder noch mehr neue Bahnen besteht keine verkehrlich definierte Notwendigkeit“, wird betont.

Mit der geplanten Einmalzahlung von 7,2 Millionen Euro reduziere die Stadt die sonst durch den GVB zu erbringenden Eigenmittel. Der Freistaat Thüringen habe schriftlich bestätigt, trotz der Komplementärförderung der Stadt Gera die Anschaffungskosten mit 50 Prozent zu bezuschussen. Zusammen mit den 7,2 Millionen Euro wäre damit beim Kauf von sechs Bahnen eine Gesamtförderung von 85 Prozent für den GVB gesichert, heißt es.