Gera: Vom Nicht- zum Rettungsschwimmer

„Seine Freizeit verbringt Khaled fast nur noch im Becken und trainiert. Man muss ihn förmlich vorm Wasser zurückhalten“ lobt ihn sein Ausbilder, Philipp Härtel. Das war bis zum 17. März so. Seitdem ist auch das Geraer Hofwiesenbad geschlossen.

Als sich der 28-jährige Syrer um ein Praktikum im Hofwiesenbad bewarb, ahnte keiner, dass Khaled ängstlicher Nichtschwimmer war. Gleich am ersten Tag ist er vom Fünf-Meter-Brett gesprungen. Sein ehrgeiziges Ziel: „Bis zum Sommer will ich die Prüfung als Rettungsschwimmer bestehen.“

Im November 2019 startete der junge Mann aus Damaskus sein Praktikum im Hofwiesenbad. „Nach 14 Tagen hatte er uns durch seine Loyalität, Ehrlichkeit und Wissbegierde überzeugt, obwohl er sich kaum über Wasser halten konnte“, schätzt Objektleiterin Melanie Pietzsch den neuen Mitarbeiter wohlwollend ein. Natürlich habe es Vorbehalte gegeben. „Ein Muslim in unserem Bad?“ Es stellte sich heraus, dass Khaled nicht religiös, dagegen sehr tolerant ist. Unerschrocken übernimmt er neben dem Kassen- auch den Saunadienst, wo Frauen und Männer einträchtig nackt nebeneinander schwitzen. „Auch in Syrien gibt es Saunen, geschlechtergetrennt, hoch in den Bergen, wo sie von heißen Quellen gespeist werden“, berichtet Khaled. Angst vor Veränderungen hat er nicht.

2015 kam er mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer

Angst hatte er 2015. „Um vier Uhr morgens trafen wir uns am Strand, dem Ausgangspunkt der Schmugglerroute nach Europa, um dem Krieg in Syrien zu entkommen. Mit bleichen Gesichtern schauten wir uns an. Würden wir, eine Gruppe von 50 Kindern, Männern und Frauen in einem 6-Meter-Schlauchboot die Fahrt übers Mittelmeer überstehen?“ Er hat es mit den anderen geschafft. „Mein Traum ist, hier in Gera auch meinen Landsleuten das Schwimmen beizubringen. Meistens können nur die Männer ein bisschen schwimmen, dabei ist das lebenswichtig.“ Anfang März betreute er eine Gruppe arabischer Frauen beim Besuch des Hofwiesenbades. Gegenseitige Vorurteile der Badegäste will er abbauen helfen.

In Syrien hatte er das Abitur abgelegt und das Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Dass er nun keine akademische Laufbahn einschlägt und Justitia dient, stört den humorvollen Optimisten nicht. „Ich mache die Umschulung zum Fachangestellten für Bäderbetrieb, da werden Gesetzeskenntnisse gebraucht und ich kann weiter sportlich sein.“ Heute wundert er sich, dass er einen Schwimmkurs in Syrien nach dem dritten Mal abgebrochen hatte. Fußball, Karate, Kick-Boxen – über den Sport hat Khaled Al Faaouri schon viele Freunde gefunden, fühlt sich sicher und gut bei ihnen. „Mit den Mitarbeitern und den Badegästen kommt er wunderbar klar“, bestätigt ihm Chefin Marion Pietzsch und sein Schwimmlehrer Philipp Härtel bescheinigt: „Im Brustschwimmen ist er genauso schnell und gut in der Technik wie ich, er beherrscht das Rückenschwimmen sehr gut und lernt nun Kraulen.“

Mangels Personal öffnete Geras Freibad Kaimberg oft erst Mittag oder eingeschränkt. Bundesweit fehlt es an 2.500 Fachkräften im Bäderwesen und laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft können rund 60 Prozent der Kinder nach der Grundschulzeit nicht richtig schwimmen. An Arbeit wird es Khaled Al Faaouri künftig nicht fehlen.