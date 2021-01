Gera: Wasser-Zweckverband plant fast 25 Millionen Euro an Investitionen

Die Gemeinschaftsbaumaßnahme in der Wiesestraße in Gera ist auch 2021 eine der größten Baustellen des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal.

24,75 Millionen Euro plant der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal in diesem Jahr im Trink- und Abwasserbereich an Investitionen. Diese hat die Verbandsversammlung in Bad Köstritz mit dem Haushalt für 2021 mit großer Mehrheit, wenn auch nicht ganz ohne Zähneknirschen, auf den Weg gebracht. Denn zwar plant man Investitionen in allen Regionen des Verbandes, der die Stadt Gera und den nördlichen Landkreis umfasst. Finanziert werden muss das jedoch zu einem großen Teil über neue Schulden.

14,16 Millionen Euro an Kredit-Neuaufnahme für Investitionen sind geplant, nahezu in gleicher Höhe gebe es noch Kreditermächtigungen aus den Vorjahren. Trotz einer planmäßigen Tilgung von 5,9 Millionen Euro in diesem Jahr könnte der Schuldenstand auf bis zu 160 Millionen Euro anwachsen. Verbands-Geschäftsleiter Gerd Hauschild erinnerte in der Verbandsversammlung an den eigentlich eingeschlagenen Weg des Schuldenabbaus, der jedoch durch gesetzliche Vorgaben und Zwänge, allen voran aus dem Thüringer Wassergesetz und der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, wieder verlassen werden muss.

Und dies werde sich in den nächsten Jahren wohl noch zuspitzen, blickt Hauschild voraus. Die fürs erste Halbjahr 2021 geplante Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes einschließlich Gebührenprognose wird hier wohl ein Moment der Wahrheit.

Nahezu konstante Mengen

Für das nun angebrochene Haushaltsjahr gelte für den Verband jedenfalls wie in den Vorjahren, dass er sich in einer stabilen wirtschaftlichen Situation befinde, fasst Hauschild zusammen. Man gehe von nahezu konstanten Mengen an verbrauchtem Trink- und eingeleitetem Abwasser aus. Insgesamt wird mit Erträgen von 45,2 Millionen Euro gerechnet, 18,3 Millionen Euro beim Trinkwasser, 26,9 Millionen Euro beim Abwasser. Diesen Erträgen stehen geplante Aufwendungen in Höhe von gesamt 41,7 Millionen Euro gegenüber, 16,1 Millionen im Trink- und 25,6 Millionen im Abwasser. Demnach wird mit einem positiven Jahresergebnis von 3,5 Millionen Euro geplant, der Haushalt 2020 sah hier noch einen Jahresgewinn von 5,2 Millionen Euro vor.

Während ein Großteil der Erträge aus den Gebühren generiert wird, sind die großen Kostenpunkte die Abschreibungen (14,4 Millionen Euro), der Material- und der Personalaufwand. Zum Materialaufwand, insgesamt 12,3 Millionen Euro, zählt unter anderem der Fremdwasserbezug in Höhe von 4 Millionen Euro. Hier sei der Zweckverband thüringenweit der zweitgrößte Abnehmer. Auch die hohen Kosten der Klärschlammentsorgung, die zur Gründung des neuen Zweckverbandes für Klärschlammverwertung führten, schlagen wieder mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Gut acht Millionen Euro werden fürs Personal veranschlagt, das 135 Mitarbeiter und elf Azubis inklusive eines Studenten umfasst.

Auszug dem Investitionsprogramm 2021:

Region Gera

Wiesestraße: 965.000 Euro (Gesamtanteil ZVME 9,6 Millionen Euro)

Salzstraße, Erneuerung Kanäle, Trinkwasserleitung sowie Ausbindung Iltisbach: 535.000 Euro (Gesamt ZVME 3 Millionen Euro)

Freitagstraße, Erneuerung Kanäle und Trinkwasserleitung: 430.000 Euro (gesamt 888.000 Euro)

Robert-Fischer Straße, Erneuerung Kanäle und Trinkwasserleitung: 495.000 Euro (gesamt 962.000 Euro)

Klärwerk Gera, neue Sicherheits- und Gefahrenmeldetechnik: 495.000 Euro (gesamt 857.000 Euro); Dachreparaturen: 375.000 Euro

IG Cretschwitz, Erneuerung und Ausbau Abwassernetz Kleinaga-Rusitz: 555.000 Euro

Region Weida:

Hohenölsen, Abwasserortsnetz Resterschließung: 1,4 Millionen Euro (gesamt 1,6 Millionen Euro)

Weida, Wall-, Zimmer- und Pfarrstraße, letzter Bauabschnitt: 271.000 Euro (gesamt 712.000 Euro)

Region Münchenbernsdorf:

Schöna, Erneuerung Schmutzwasserleitung: 185.000 Euro (gesamt 281.000 Euro)

Waltersdorf, Planung im Rahmen der „Komplexmaßnahme Saarbach“ zum zentralen Abwasseranschluss für Waltersdorf, Lindenkreuz, Rothenbach: 260.000 Euro (gesamt 5,3 Millionen Euro, inklusive Fördermittel)

Region Bad Köstritz: Berggasse, Erneuerung Trink-/Abwasser: 337.000 Euro (gesamt 1,3 Millionen Euro)

Region Wünschendorf:

Paitzdorf, zentrale Abwassererschließung: 1,1 Millionen Euro (gesamt 5,5 Millionen Euro)

Zossen, Erneuerung Trink-/Abwasser: 765.000 Euro (gesamt 872.000 Euro)

Region Ronneburg: Fortsetzung der Maßnahmen Generalentwässerungsplan: 533.000 Euro (gesamt 3,9 Millionen Euro)

Region Harth-Pöllnitz: Neundorf, zentrale Abwassererschließung (inklusive Regenrückhaltebecken und Ortskläranlage): 1,3 Millionen Euro (gesamt 3,9 Millionen Euro inklusive Fördermittel)