Gera. Jugendheim in Gera bekommt Spenden für Internetcafé und Freizeitraum

In der Berichterstattung zur finanziellen Unterstützung des Jugendwohnheimes in Gera hat sich ein Fehler in der Überschrift eingeschlichen. Die Sparkasse Gera-Greiz spendete der Einrichtung 800 Euro und Gera-Web sponserte Technik im Wert von rund 1500 Euro. Somit bekam die Jugendeinrichtung eine Spende von insgesamt 2300 Euro für ihren Freizeitraum und das Internetcafé.