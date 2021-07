Gera: Weihnachtsgeschenke für Sportsenioren zum Sommerfest

Gera. Gera: Sportsenioren des Lusaner SC 1980 haben nach einem Jahr Pause wieder gefeiert

Offenbar war der Wettergott darüber missgestimmt, dass die Sportsenioren des Lusaner SC 1980 erst nach einem Jahr Pause wieder ihr traditionelles Sommerfest feiern konnten. Er ließ es fast zum Abschluss der vierstündigen Veranstaltung im Garten des Vereinsheimes „Brüte“ wie aus Eimern schütten.

Da war glücklicherweise der Kuchen schon gegessen, der Kaffee getrunken, Spiele in Gruppen absolviert und Ehrungen durch die Leiterin der Gruppe, Bärbel Struppert und den Vereinsvorsitzenden Bernd Wolfrum vorgenommen worden.

Auch die Weihnachtsgeschenke aus 2020 wurden an die Frau oder an den Mann gebracht. Die Feier im Dezember musste ja gleichfalls aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen. So waren die Gaben eben liegen geblieben und wurden per Losentscheid zum Sommerfest ausgegeben. So mancher erhielt dann sein Präsent verpackt in glitzerndem Papier eben in der Gluthitze des Sommertages.

Unter den Ausgezeichneten befanden sich mit Karla Steinbrecher und Helga Triebel zwei Sportseniorinnen, die mit je einem handgefertigten Orden für zehnjährige Mitgliedschaft im LSC geehrt wurden. Anschließend wurde es für die fast 50 Anwesenden noch geselliger, als es ohnehin schon war.

Beim Dartspiel, Büchsenwerfen, Luftballons balancieren oder Kegeln auf Gymnastikkeulen mit einer Kokosnuss versuchten sich viele zum ersten Mal.