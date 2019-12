Wenn sich die Kosten für ein und dieselbe Aufgabe innerhalb von sechs Jahren von 431.000 Euro auf 1,65 Millionen Euro erhöhen, kann durchaus von einer Kostenexplosion gesprochen werden. Unter einer solchen stöhnt der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal – und ist damit nicht allein. Es geht um die Entsorgung von entwässertem Klärschlamm, einem Abfallprodukt der Abwasserbehandlung. War es bis vor wenigen Jahren noch möglich, die jährlich etwa 12.800 Tonnen Klärschlamm kostengünstig „stofflich zu verwerten“, also zum Beispiel als Dünger in der Landwirtschaft einzusetzen, so hätten deutschlandweite Neuregelungen im Düngerecht zum Schutz von Boden und Grundwasser diese Verwertungsart nahezu unmöglich gemacht, sagt Gerd Hauschild, Geschäftsleiter des Zweckverbandes.

Aufs Feld oder in die Verbrennung

Die Alternative, den Klärschlamm zu verbrennen, wurde so zur bestimmenden Entsorgungsart. „Mit-Verbrennung“, sagt Hauschild, was bedeutet, dass der Klärschlamm etwa in Kohlekraftwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsorgt wird. Doch die Kapazitäten dafür sind endlich, die Zahl der Anbieter überschaubar und das Problem eines aller Abwasserentsorger, was den sprunghaften Preisanstieg erklärt. Und die Gefahr birgt, zumindest temporär auf dem Klärschlamm sitzen zu bleiben.

„Es gibt aber noch mehr Facetten“, sagt Hauschild. Zum einen den Kohleausstieg, durch den weitere Verbrennungs-Kapazitäten wegfallen, zum anderen die Maßgabe, ab 2029 den Rohstoff Phosphor aus dem Klärschlamm beziehungsweise aus dessen Asche zurückzugewinnen. „Das geht aber nur, wenn der Klärschlamm allein verbrannt wird“, erklärt er, in einer sogenannten Monoverbrennungsanlage.

Nicht auf dem Klärschlamm sitzen bleiben

Eben weil sich alle Aufgabenträger in der Abwasserentsorgung mit dieser Thematik konfrontiert sehen, haben sich 26 von ihnen aus ganz Thüringen auf Werkleiterebene und unter Federführung Ostthüringer Zweckverbände zu einer Arbeitsgruppe zusammengefunden. Sie repräsentieren die Abwasserentsorgung von rund 1,1 Millionen Thüringern und der Betriebe und Einrichtungen in ihrem Gebiet sowie eine jährliche Klärschlammmenge von zusammen rund 84.000 Tonnen. Nachdem diese sogenannte „Klärschlammkooperation“ schon eine Weile arbeitet, soll nun in einem nächsten Schritt ein Zweckverband „Kommunale Klärschlammverwertung Thüringen“ (KKT) gegründet werden.

Zwei maßgebliche Ziele hätte dieser überregionale Zweckverband, wie Gerd Hauschild sagt: 100-prozentige Entsorgungssicherheit zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen. Das wiederum sei im Interesse der Gebührenzahler, da die Kosten für die Klärschlamm-Entsorgung auch gebührenrelevant seien. Der KKT habe die Aufgabe, die effizienteste Klärschlammentsorgung zu suchen und zu organisieren.

Eigene Verbrennungsanlage ist eine Möglichkeit

Eine Möglichkeit – und dieses Wort will Hauschild betonen – ist die Errichtung einer eigenen Monoverbrennungsanlage. Eine Option, aber nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit der Gründung beziehungsweise dem Beitritt zum KKT, in dem eine solche Investition zudem mit Zwei-Drittel-Mehrheit gesondert beschlossen werden müsste , sagte Hauschild zur jüngsten Versammlung des Zweckverbandes Mittleres Elstertal im Klärwerk in Gera-Stublach. Dort wurde einstimmig der Beitrittsbeschluss zum neuen Klärschlamm-Zweckverband gefasst. Auch andere Zweckverbände haben den Beitritt für den Verband bereits beschlossen. Mitte 2020 soll der sich gründen, in dem Jahr soll auch eine Geschäftsstelle eingerichtet und ein Werkleiter bestimmt werden. Der KKT soll ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten, den hiesigen Wasser-Zweckverband im neuen Verband vertreten soll der Verbandsvorsitzende, aktuell Dietrich Heiland (CDU).