Besondere Aktionen zum Weltaidstag, wie 2018 ein Theaterstück an der Ostschule, gibt es dieses Jahr nicht. (Archivfoto)

Geraer Aidsberatung telefonisch und per E-Mail

Gera. Besondere Aktionen, wie in der Vergangenheit, gibt es in Gera zum diesjährigen Weltaidstag coronabedingt nicht. Trotzdem besteht das Beratungsangebot.

Der Fokus liege derzeit sicher auf Corona, sagt Britta Gerlach. Und durch die derzeitigen Beschränkungen waren besondere Aktionen oder Veranstaltungen zum Weltaidstag am 1. Dezember nicht möglich, wie es sie in der Vergangenheit mit Theaterstücken oder Kondom-Verteilaktionen in Disko gab. Dennoch spielt der Weltaidstag, auch als Gedenktag, für die Geraer Aidsberaterin im Gesundheitsamt der Stadt eine Rolle.

Sie betont, auch weiterhin telefonisch und per E-Mail für Informationen und Beratung rund um HIV beziehungsweise Aids und andere sexuell übertragbare Krankheiten erreichbar zu sein. Und das sowohl für Betroffene und deren Angehörige als auch präventiv.

Kontakt ist möglich unter Telefon: 0365/ 838 35 20 oder per E-Mail an aidsberatung@gera.de