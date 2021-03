Gera-Bieblach. Damit könnten die Dämmarbeiten an der Geraer Grundschule „Am Bieblacher Hang“ bald vollendet werden.

Geraer Baufirma will Klage verhindern

Seit vorigem Sommer ruhen die Arbeiten an der Fassade der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ in der Dr. Theodor-Neubauer-Straße 1. Bislang konnten sich Auftraggeber Stadt und das beauftragte Geraer Bauunternehmen nicht einigen. Während die Firma einen Vorschlag zur Vollendung vorbereitet, will die Stadt klagen. Darum geht es.