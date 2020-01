Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Berufsschule lädt Schüler zum Tag der offenen Tür

Für die ersten Schritte in Richtung Berufsleben sei es wichtig, sich rechtzeitig zu informieren. Dafür öffnet die Staatliche Berufsbildende Schule „Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik“ in der Maler-Fischer-Straße 2 am Sonnabend, dem 25. Januar, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, ihre Türen, wie die Berufsschule mitteilt. Dabei sollen medizinisch-pflegerische, soziale und erzieherische Berufen sowie die die Bereiche Fleischerei und Bäckerei interessierten Schülern und deren Eltern vorgestellt werden.

Das gegenüberliegende Internat sei im gleichen Zeitraum ebenfalls geöffnet, heißt es. Für alle Gäste bietet ein interessantes Rahmenprogramm weitere Angebote, wie zum Beispiel die Bestimmung von Blutdruck- und Blutzuckerwerten oder Backaktionen im mobilen Backofen.

Weitere Informationen sind unter www.sbsgesuso-gera.de abrufbar.