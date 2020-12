Das nächste Kapitel der unendlichen Geschichte um neue Straßenbahnen für Gera: Das Landesverwaltungsamt hat Teile des Stadtratsbeschlusses zu Beschaffung von sechs neuen Bahnen für rechtswidrig erklärt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde hervor.

Mit seiner Einschätzung bestätige das Landesverwaltungsamt (LVA) die Beanstandung des Beschlusses 50/2020 durch den Oberbürgermeister. Der wollte diese Beanstandung zwar zurückziehen, das sei laut LVA aber formal nicht mehr möglich gewesen. Der Beschluss lag zur Prüfung vor und musste deshalb auch geprüft werden, sagte der Präsident des LVA, Frank Roßner. Er erklärt auf Nachfrage nach der Konsequenz: Da in Teilen rechtswidrig darf der Beschluss nicht umgesetzt werden.

Rechtsaufsichtliche Bedenken bei der Fördermittelrichtlinie

„Rechtsaufsichtliche Bedenken“ gibt es bei der Fördermittelrichtlinie: Der Stadtrat hatte beschlossen, bis zu 7,2 Millionen Euro zur Straßenbahnbeschaffung aus Mitteln einer Investitionspauschale des Landes als Fördermittel bereitzustellen, die anhand einer Fördermittelrichtlinie beantragt werden könnten. Grundsätzlich zulässig, erklärt das LVA. Jedoch seien dabei die gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen, was laut LVA im vorliegenden Fall nicht erreicht werde. „Die Ausgestaltung ist nur auf einen einzigen Fördertatbestand ausgerichtet und nur für einen einmaligen Antrag durch die städtische Gesellschaft nutzbar“, bemängelt die Rechtsaufsicht: „Damit entspricht das Rechtsgeschäft eher einer städtischen Zuweisung. Auf alle Fälle kann nicht von einer Förderrichtlinie gesprochen werden, wenn es keinen Adressatenkreis gibt, der möglicher Nutznießer der finanziellen Zuwendung sein könnte.“

Die notwendige Klarheit fehlt dem LVA in dem Punkt, der die GVB zur Kreditaufnahme für die Finanzierung der sechs Bahnen – neben Fördermitteln von Stadt und Land – ermächtigt. Dieser Punkt würde nicht das erwünschte Ziel erreichen, da er, kurz gesagt, nicht als Anweisung formuliert wurde und „keinerlei Verbindlichkeit in Richtung der städtischen Gesellschaft beinhaltet“. Deren Geschäftsleitung dürfe keine unwirtschaftlichen Entscheidungen treffen. Werde die beschlossene Variante als unwirtschaftlich angesehen, so bliebe eben dieser Punkt ohne entsprechende Anweisung des Stadtrates – und damit ohne Übernahme der Verantwortung – gegenstandslos, erklärt Roßner auf Nachfrage. In dem Zusammenhang fehlte dem Landesverwaltungsamt eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die im Raum stehenden Varianten sechs, zehn oder zwölf neu zu beschaffender Bahnen.

Fördermittel für Bahnen im Jahr 2021 vom Landeshaushalt abhängig

Derweil teilte das Infrastrukturministerium auf Nachfrage zur erhofften 50-prozentigen Förderung neuer Straßenbahnen mit: „Inwieweit eine Förderung der sechs Geraer Straßenbahnen im Rahmen des ÖPNV-Programms 2021 möglich ist, kann erst belastbar mitgeteilt werden, wenn das Haushaltsgesetz 2021 beschlossen wurde.“ Aber: „Die Förderung eines klimafreundlichen ÖPNV wie zum Beispiel Straßenbahnen ist und bleibt jedoch ein grundlegendes Interesse der Landesregierung“, heißt es aus dem Ministerium.