Geraer E-Sportler gewinnen deutschen Vereinspokal in Leipzig

Es ist das nächste Achtungszeichen für den organisierten elektronischen Sport in Gera und ein großer Erfolg für den noch jungen Verein: Auf dem Computerspiele-Festival „Dreamhack“ in der Leipziger Messe konnte der 07 Gera eSport Verein den großen Vereinspokal des E-Sport-Bundes Deutschlands (ESBD) im Spiel „Counter Strike : Global Offensive“ (CS:GO) gewinnen.

Der ebenfalls erst 2017 als Dachverband für den organisierten E-Sport in Deutschland gegründete ESBD hatte seine Vereinsliga als offizielle Amateurliga seiner Mitgliedsvereine gestartet. In den Computerspielen „League of Legends“ und CS:GO spielten die Teams zunächst drei Monate im Ligabetrieb gegeneinander. Krönender Abschluss zur Messe in Leipzig.

2:0-Finalsieg gegen eSport Rhein-Neckar

Die Vorstandsmitglieder Karl Pokorny (links) und Frank Nehring mit dem Pokal in den Vereinsräumen in der Beethovenstraße. Foto: Marcel Hilbert

Das Geraer Team mit Sören Herbst, Björn Schmieder, Max Lohove, Yannic Söhngen, Lukas Rogos und Jonas Först hatte sich unter zwölf Teams dieses Endspiel verdient, in dem man auf das Team „eSport Rhein-Neckar“ aus Baden-Württemberg traf. Live vor Publikum und im Internet übertragen gewannen die Geraer in knapp anderthalb Stunden mit 2:0 auf den zufällig ausgewählten Karten „Train“ und „Inferno“. Am Ende durften sie den gewaltigen Pokal in die Luft stemmen, der nun seinen Ehrenplatz in den Vereinsräumen in der Geraer Beethovenstraße gefunden hat.

Mit einem Preisgeld war der Sieg nicht verbunden, wohl aber mit einem Relegationsspiel für die höchste deutsche Liga in dem Spiel, wie 07-Vorstandsmitglied Karl Pokorny erklärt. „Das ist für uns natürlich auch sehr wertvoll“, sagt er. In dem Verein – nicht zu verwechseln mit dem Geraer Profiteam „ad hoc Gaming“ – wird der elektronische Sport als Breitensport betrieben. Die mittlerweile 48 Mitglieder spielen in Mannschaften in verschiedenen Spieletiteln, darunter neben CS:GO und „League of Legends“ auch in „Fortnite“ und der Fußballsimulation Fifa. Auch in CS:GO gibt es mehrer Mannschaften, neben dem Hauptteam, dass nun den Vereinspokal holte, auch ein reines Frauenteam, sagt Vereinsvorsitzender Frank Nehring.

Fulminanter Startschuss in ein Jahr mit vielen Vorhaben

Für ihn ist der Sieg in der Vereinsliga nicht nur ein schöner sportlicher Erfolg sondern auch der Auftakt in ein Jahr, in dem sich der Verein einiges vorgenommen hat. Vor allem auch auf der sozialen Schiene, anknüpfend an das öffentlichkeitswirksame Projekt „eSport in Pflegeeinrichtungen“, bei dem Vereinsmitglieder ehrenamtlich mit den Bewohnern beispielsweise an der Wii-Konsole spielen. Medienkompetenz-Projekte zu Nutzung, Aufklärung und Prävention, sowohl für die ältere Generation, als auch für die Jugend, werden in diesem Jahr eine große Rolle spielen, sagt Nehring.

Nur ein Beispiel sei ein geplantes Projekt mit dem Bieblacher Jugendclub CM, sagt er: „Außerdem betreuen unsere Vereinsmitglieder derzeit fünf Seminarfacharbeiten.“ Alles ehrenamtlich, die soziale Einbindung sei sozusagen der Mitgliedsbeitrag, finanzielle Beiträge der Mitglieder würden nicht erhoben, so der Vorsitzende. Dafür habe man zum Glück starke Partner, Sponsoren und Fördermittelgeber. Sein Digitales Medienkompetenzzentrum (Dimeko) hat der Verein in der Beethovenstraße bereits eingerichtet, aktuell bereite man aus finanziellen und organisatorischen Gründen die Gründung einer gemeinnützigen GmbH mit dem Namen „Dimeko“ vor.

Fifa-Turnier zum Vereinsgeburtstag in Rüdersdorf

Gespielt wird aber natürlich auch, getreu dem Vereinsziel organisiert und strukturiert, mit festen Trainingszeiten und in den vielen verschiedenen Ligen und Turnieren. Letztere richtet 07 Gera auch selbst aus, am 14. Februar ein Fifa-Turnier für den Kreisjugendring Nordhausen und später im Jahr auch eines in Rüdersdorf, wenn der dortige TSV sein 140-jähriges Bestehen feiert.

Mehr Infos zum Verein: www.gera-esports.de