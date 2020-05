Mailo (li.) und sein Freund Jonas (beide 6) spielen am Elsterstrand.

Geraer Elsterufer wird zum Strand

Über 1.100 Tonnen Sand und Kies wurden in den vergangenen Tagen zwischen Stadion der Freundschaft und Untermhäuser Brücke auf einer Fläche von über 1000 Quadratmeter verteilt. Schon im vergangenen Jahr konnten sich die Geraer an ihrem Fluss wie im Strandbad fühlen. Mailo (li.) und Jonas (beide 6) gehörten mit ihren Mamas zu den ersten Nutzern in diesem Jahr.