Geraer Frank Karbstein erhält Brief von Ramelow

Gera. Er sei erstaunt gewesen, als er ein Schreiben von Thüringens Ministerpräsidenten in seinen Händen hielt. „Ich wusste gar nicht, dass es solche Ehrenbriefe gibt“, sagt Frank Karbstein. In diesen würdigt Bodo Ramelow Bürger, die sich im sozialen, politischen oder gesellschaftlichen Bereich für den Freistaat engagieren. „Ich habe nicht herausbekommen, wer mich vorgeschlagen hat.“

Karbsteins Auszeichnung mit der kleinen Anstecknadel liegt in einer Mappe. In der befinden sich auch andere Auszeichnungen. Der 60-Jährige redet nicht gern über Ehrungen. Er will das Heute mitgestalten. Als Medienpädagoge im Pixel Fernsehen in Gera der Thüringer Landesmedienanstalt kann er viel bewirken. „Kindern und Jugendlichen die Sinne beim Umgang mit digitalen Medien schärfen“, nennt er ein Anliegen. Unterstützung erfahren die Mädchen und Jungen ebenso beim Produzieren kleiner Fernsehbeiträge.

Zu den Internationalen Hofer Filmtagen gezeigt

In einem Dokumentarfilm stand Frank Karbstein im Mittelpunkt. Junge Leute der Kunsthochschule für Medien Köln drehten ihn. „Solange sie noch Arme haben“ wurde sogar zu den Internationalen Hofer Filmtagen im vergangenen Herbst gezeigt. Am 1. und 2. Februar ist die Gera Premiere im Metropol. „Meine Kinder lernen ihren Vater anders kennen“, meint der Protagonist. „Sie erleben tiefe Gefühle.“ Nur seine Frau habe den Streifen bereits gesehen.

Gefühl und gesunder Menschenverstand ließen den gebürtigen Klingenthaler leiten, sich für wahre Demokratie einzusetzen. Der gelernte Krankenpfleger wollte Schauspieler werden. Die Einberufung 1980 durchkreuzte den Plan. Nach zehn Tagen gab es nur ein Ziel: Bausoldat. Er landete in Görlitz. In jenem Jahr wurde die Grenze zu Polen dicht gemacht. „Tagesausflügler sammelte die Staatsgewalt ein, steckte sie in Züge, brachte sie zurück ins Heimatland.“ Was er da sah, brannte sich ein.

In der Puppenbühne Gera fand Karbstein nach der NVA eine Stelle. Allerdings wurde „dem Bausoldaten“ ein Puppenspielstudium verweigert. Widerstand regte sich. In einer nächtlichen Aktion verteilten Karbstein und Freunde Flugblätter zur Entmilitarisierung. Sie flogen auf. „Die DDR-Diktatur offenbarte sich nun mit ihrem Werkzeug, der Stasi“. Am 5. April 1984 wird der junge Mann frühmorgens verhaftet. Kam in die Stasi-U-Haft. Es folgte eine Freiheitsstrafe. Der Abschiebung in den Westen verweigerte er sich. Bewährung, fristlose Kündigung... waren Folgen. Brechen ließ er sich nicht. „Ich bin christlich geprägt und war von der Endlichkeit des System überzeugt.“ Karbstein entzog sich der Geraer Beobachtung, ging nach Hohenstein in die sächsische Schweiz ans dort entstehende Puppentheater und blieb weiter politisch aktiv im Neuen Forum. „Mit der Wende schafften wir endlich die Freiheit. ‘91 ging es wieder mit der Familie nach Gera.“ Dort waren die Wohnverhältnisse besser.

Mit anderen Betroffenen gründete er im Herbst 1997 den Verein Gedenkstätte Amthordurchgang, der sich unter anderem dem Gedenken an die Opfer der Geraer Untersuchungshaftanstalt 1933 bis 1945 und 1945 bis 1989 verschrieb. Als 1999 bekannt wurde, dass diese abgerissen werden soll, kämpfte der Verein, dessen Vorsitzender Karbstein bis heute ist, für die Errichtung einer Gedenk- und Begegnungsstätte am historischen Ort. Durch eine Besetzung der Haftanstalt konnte das Torhaus, der ehemalige Eingangsbereich, erhalten werden. Seit dem 18. November 2005 ist hier die Gedenk- und Begegnungsstätte geöffnet und zählte insgesamt 40.000 Besucher.

„Ich bin aus der Provinz gekommen und habe mich der Welt geöffnet“, umschreibt Frank Karbstein sein Leben. Verbittert sei er nicht. Er habe doch die Demokratie gewollt. „Und einen großen Sprung in die Freiheit gemacht.“ Nur die Seele sei durch die DDR beschädigt.“ Manchmal greift er noch zu seinen Puppen und führt im Freundeskreis kleine Stücke auf.