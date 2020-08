Geraer Geschichte: Blumen aus der Luft für eine viel zu kurze Ehe

Die letzte Fürstenhochzeit auf dem Geraer Schloss Osterstein fand am 24. April des Jahres 1917 zwischen Herzog Adolf Friedrich Albrecht Heinrich zu Mecklenburg und Prinzessin Viktoria Feodora Agnes Leopoldina Elisabeth Reuß jüngerer Linie statt. Ihre Verlobung war am 14. Februar 1917 bekannt gegeben worden.

Die 1889 geborene Prinzessin Feodora war im Geraer Lazarett „Bürger-Erholung“ während der Kriegsjahre als Hilfsschwester im Einsatz gewesen, um damit ihrer „patriotischen Verpflichtung“ nachzukommen. Ihr späterer Gemahl, Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg, war im Jahr 1873 in Schwerin zur Welt gekommen und entstammte der dritten Ehe des Großherzogs Friedrich Franz II. mit Marie von Schwarzburg-Rudolstadt. Er besuchte ein Dresdner Gymnasium, absolvierte ebendort sowie in Berlin seine Soldatenlaufbahn und diente im Krieg in der Funktion als Oberst. Vor dem Krieg hatte er mit einer Tätigkeit als Leiter von Forschungsreisen nach Afrika Bekanntheit erlangt und in den Jahren von 1912 bis 1914 seine Karriere in der Kolonialverwaltung mit der Position des Gouverneurs von Togo gekrönt. Diesen kolonialpolitischen Aktivitäten bereitete allerdings der Kriegsausbruch ein Ende.

Der Ehevertrag

Bevor nun der Bund der Ehe eingegangen wurde, durfte ein Ehevertrag nicht fehlen. Dieses Vertragswerk existiert noch in der mecklenburgischen Ausfertigung im Landeshauptarchiv Schwerin. Das reußische Exemplar wurde vermutlich bei der Bombardierung von Schloss Osterstein vernichtet.

Der erste Paragraph beinhaltete die gegenseitige Zusicherung der Verlobten über „eheliche Liebe, Treue und Beistand, wie es christlichen Eheleuten nach Anweisung der heiligen Schrift wohl ansteht“. In weiteren Paragraphen geht es um die Regelung der materiellen und finanziellen Verhältnisse des Ehepaares. So wurde fixiert, dass kein Ehepartner für die Schulden des anderen aufzukommen habe. Die Höhe der Mitgift (30.000 Mark) wurden ebenso aufgezeichnet wie die auf Lebenszeit an die Ehefrau zu zahlende jährliche Rente in Höhe von 100.000 Mark aus der fürstlichen Privatschatulle. Herzog Adolf Friedrich sicherte seiner zukünftigen Gemahlin eine jährliche Summe von 24.000 Mark als Hand- und Nadelgeld zu, das beispielsweise für die Ausstattung der Garderobe Anwendung fand. Ebenfalls musste er für alle Haushaltskosten, für die Gehälter der Dienerschaft sowie für den Unterhalt und die Erziehungskosten der Kinder aufkommen.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten

In der Geraer Zeitung vom Dienstag, 24. April 1917 wurde auf die bescheidene Ausgestaltung der Hochzeit Bezug genommen: „Noch leidet die ganze Welt unter den Erschütterungen des gewaltigsten aller Kriege […]. Darum vollzieht sich nach dem Entschlusse Seiner Durchlaucht des Fürsten die Feier in den Formen einer schlichten Trauung, wie wir denen in diesen an weltgeschichtlichen Ereignissen und drangvollen Weltnöten so reichen Jahren viele erlebt haben. Nur die im Frühlingswinde wehenden Fahnen verkünden, daß sich der 24. April bedeutsam heraushebt aus dem Gleichmaße der Tage“

Bereits Tage zuvor wurden umfängliche Vorbereitungen zum Fest getroffen und verschiedene Personengruppen vom Brautpaar in Empfang genommen. Nachdem am 21. April im Familienkreis der Geburtstag von Prinzessin Feodora gefeiert wurde, begrüßte man am folgenden Sonntag Abordnungen, unter anderem der Städte Gera, Greiz, Schleiz und Schwarzburg. Am nächsten Tag trafen schließlich die künftigen Mecklenburger Verwandten ein und der Tag klang aus mit einem Festkonzert im Fürstlichen Hoftheater, das als Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Kriegsfürsorge deklariert war.

Am 25. April 1917 wurde in der Geraer Zeitung über die doch nicht so schlichten Abläufe des Hochzeitsfestes am Vortag berichtet sowie die Traurede veröffentlicht. Um den Tag zu begrüßen kreiste gegen 10.30 Uhr tief über Gera und dem Schloss ein Flugzeug mit zwei Insassen, von denen einer schließlich einen prächtigen Blumenstrauß in den Hof von Schloss Osterstein heruntergleiten ließ. Bei dem Piloten des Flugzeuges handelte es sich um Leutnant Webendörfer, Neffe eines Geraer Fabrikanten.

Um 11.30 Uhr erfolgte zunächst die Zivilstandstrauung und um 12 Uhr die kirchliche Trauung in der Schlosskirche. Im Anschluss daran begaben sich die Hofangehörigen und die geladenen Gäste in den Bildersaal, um dem Brautpaar zu gratulieren. Ab 13.30 Uhr fand sich der engste Kreis aus Familienangehörigen und Hofzugehörigen im Gobelinsaal zusammen, wo sich die Anwesenden an der „Frühstückstafel“ verköstigten. Im Zeitungsbeitrag heißt es, dass das neu vermählte Herzogspaar im Lauf des späten Nachmittags zur Hochzeitsreise nach Lermoos in Tirol aufbrach.

Das tragische Ende der jungen Ehe

Das darauffolgende Jahr 1918 brachte nicht nur das Ende der Monarchien in Deutschland, sondern beendete auch auf tragische Art und Weise die kurze Ehezeit des Herzogspaares Friedrich Adolf und Victoria Feodora zu Mecklenburg. Sie verstarb am 18. Dezember 1918 in Rostock, nur einen Tag nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Woizlawa Feodora. Adolf Friedrich heiratete im Jahr 1924 schließlich seine, nach dem Tod seines Bruders verwitwete Schwägerin Prinzessin Elisabeth zu Stollberg-Rossla.

Woizlawa Feodora verlebte ihre Kindheit in Bad Doberan und heiratete dort 1939 Prinz Heinrich I. aus dem Haus Reuß-Köstritz. Mit ihrem Ehemann hatte sie sechs Kinder. Von 1991 bis zum Jahr 2006 lebte sie in Gera. Im Jahr 2019 verstarb sie im Alter von 100 Jahren in Strittmatt im Schwarzwald.

