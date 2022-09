Gera. Zehntausende Gäste werden zum viertägigen Stadtfest erwartet.

Schausteller Maik Jacobi ist am Mittwoch mit seinem Kinderkarussell auf der Freifläche unweit der Bibliothek angekommen. Auf der sogenannten „Spielwiese“ werden etwa zehn Attraktionen einen kleinen Rummel bilden. Überall in der Stadt laufen die Vorbereitungen für das Höhlerfest am kommenden Wochenende. Gleich nebenan am Museumsplatz wird derzeit auch die Hauptbühne aufgebaut, wo am Freitagabend das Fest eröffnet wird..