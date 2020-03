Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Internatsleiterin in den Ruhestand verabschiedet

Annegret Skujat übergibt zum 1. April 2020 die Leitung des Internates der Stadt Gera in der Maler-Fischer-Straße an Marion Opelt. Zur Übergabe hätten sich beide ein volles Haus mit allen Jugendlichen gewünscht, informiert die Stadtverwaltung. Nun sei das Internat wegen der Corona-Epidemie verwaist.

„Eine solche Situation habe ich in 47 Dienstjahren noch nicht erlebt“, sagt Annegret Skujat, deren Berufsweg 1973 in der Jugendherberge Schleiz begann. 1981 kam sie nach Gera. Da ihre neue Arbeitsstelle, das Wohnheim in Lusan, noch im Bau war, arbeitet sie zunächst im Internat der Energieversorgung. 1985 übernahm die Diplompädagogin die Leitung des Lusaner Wohnheims und 20 Jahre später die des heutigen Internats in Bieblach-Ost.

Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) habe die Verdienste von Annegret Skujat gewürdigt, die das Leben vieler Generationen von Jugendlichen geprägt habe. Sie sei immer mit Leib und Seele Pädagogin gewesen und habe sich für ihre Einrichtung engagiert. „Außergewöhnliches Engagement und Leidenschaft für die Sache, dabei immer lösungsorientiert – das verbinde ich mit Frau Skujat“, so die Dezernentin.

Nachfolgerin Marion Opelt war lange Geschäftsbereichsleiterin der „Elstertal“-Infraprojekt GmbH. Neben der fachlichen Qualifikation als staatlich anerkannte Erzieherin und Verwaltungsbetriebswirtin verfüge sie über Führungserfahrung.