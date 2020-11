Geraer Klinikum setzt auf Antigen-Tests für Personal und Patienten

Das Geraer SRH Wald-Klinikum testet seit Dienstag mit Antigen-Tests Mitarbeiter und Patienten „einfach und vor allem schnell“ auf eine mögliche Covid-19-Infektion. Das teilt das Klinikum schriftlich mit. „Aus dem Nasen-Rachen-Abstrich liegt binnen 15 Minuten ein Ergebnis vor“, heißt es. Ziel sei es, auch symptomfreie Infizierte schnell zu erkennen und so eine mögliche Ausbreitung zu verhindern. „So schützen wir unsere Mitarbeiter und unsere Patienten, für die wir betriebsbereit bleiben müssen“, sagt der Ärztliche Direktor Reiner Oberbeck.

Das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Konzept sehe vor, jeden zur stationären Aufnahme vorgesehenen Patienten, Patienten, die über die Notaufnahme kommen und jeden Patienten, der zur ambulanten OP kommt, bei Aufnahme beziehungsweise Eintritt ins Klinikum zu testen. Stationäre Patienten würden nach sieben Tagen erneut getestet. „Den über 2000 Mitarbeitern steht der Test einmal pro Woche zur Verfügung“, erklärt das Klinikum: „Mitarbeiter, die in Covid-Bereichen tätig sind, können sich aktuell zwei Mal in der Woche testen lassen.“

Unterdessen hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Gera gegeben. Das meldet die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit ihren täglichen Zahlen auf dem Corona-Infoportal im Internet. Die Zahl der Todesfälle liegt damit bei 25. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der als genesen geltenden Menschen um 11 auf 382. Da im gleichen Atemzug 16 neue, positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gemeldet werden steigt die Zahl der sogenannten aktiven Coronafälle um vier auf 176. Der Inzidenzwert, der die Positivtests der zurückliegenden sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, betrachtet, lag für Gera am Donnerstag bei 76,24, am Vortag lag er bei 83,8.