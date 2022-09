Geraer Künstler stellt in Greiz aus

Gera/Greiz. Vernissage und Lesung am Freitagabend.

Der Geraer Künstler Erik Buchholz wird ab Freitag mit einer Ausstellung in Greiz präsent sein.

Zu einer Vernissage mit Lesung sind Interessierte am Freitagabend, um 19 Uhr, in den Räumen der „Medienpartner“ in der Gotthold-Roth-Straße 19 willkommen.

Dort stellt der Geraer Buchholz Zeichnungen aus. Der Geraer Autor Ulrich Kersten wird aus seinen Texten lesen.

Die Vernissage wird begleitet von Musik und Kulinarischem.

Damit das Gastgeber-Unternehmen die Veranstaltung planen kann, wird um kurze Voranmeldung gebeten unter Telefon 03661/6 29 30 oder an info@tdmp.de per E-Mail.