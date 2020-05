Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Liberale begrüßen Plan für Museums-Homepage

Die Geraer Stadtratsfraktion „Die Liberalen“ begrüßt den nach ihrer Ansicht überfälligen Schritt, die Geraer Museen auf einer eigenen Internetseite zusammenzufassen und zu präsentieren. Fraktionsmitglied Bernd Müller erinnert an eine über drei Jahre alte Forderung der damaligen Liberale Allianz. „Meine Fraktion unterstützt diese Pläne ausdrücklich, denn die Stadt hat auch einen Bildungsauftrag“, so Müller.

„In Gera gab und gibt es viele Konzepte und massig Vorschläge, aber wenig bis gar nichts wird davon umgesetzt.“, ergänzt Fraktionskollege Falk Nerger: „Man denke hier nur an das noch immer nicht vorliegende Marketingkonzept.“ Die Museen und die Kultur-Szene in Gera seien auch Wirtschaftsfaktor und Alleinstellungsmerkmal für die Stadt, so Nerger, der nach den gesellschaftlichen und kulturellen Einschränkungen in der verbesserten öffentlichen Darstellung auch einen Beitrag sieht, Verluste während dieser Zeit abzufedern.