Geraer Liebe-Mädchen gewinnen Landesfinale

Erstmals haben sich die Turn-Mädchen des Geraer Liebegymnasiums an einem Landesfinale im bundesweiten Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beteiligt. In der Wettkampfklasse II trugen sich die Geraerinnen in der Besetzung Lea Charlott Wagner, Annika Quaschny, Hannah Methner und Hannah Oberröder im heimischen Turnsportzentrum hinter der Panndorfhalle gleich in die Siegerlisten ein.

Mit 157,80 Punkten ließ das Liebe-Quartett mit großem Vorsprung das Otto-Schott-Gymnasium Jena (149,90), das Geschwister-Scholl-Gymnasium Sondershausen (144,90), das Herdergymnasium Nordhausen (130,50) und die Anne-Frank-Regelschule Themar (126,35) hinter sich. Die vier Geraerinnen, die in ihrer Freizeit allesamt beim Turnverein Gera aktiv sind, waren an jedem der vier Geräte besser als ihre Kontrahentinnen.

Lea Charlott Wagner erhielt am Sprung (13,80) und am Boden (14,35) die höchsten Tageswertungen. Annika Quaschny durfte sich am Stufenbarren über 12,80 Zähler freuen. Nur am Schwebebalken konnten die Gastgeberinnen Jenas Maja Handke (14,15) nicht ganz das Wasser reichen. So war es fast logisch, dass die Liebe-Turnerinnen auch die Einzelwertung dominierten.

Durch Lea Charlott Wagner (53,35), Annika Quaschny (53,30) und Hannah Methner (50,85) gab es einen Geraer Dreifach-Erfolg. Hannah Oberröder (49,65) landete auf einem guten sechsten Rang. „Super gemacht“, freute sich TV-Trainerin Elke Klemmert über den Erfolg auf der ganzen Linie. Auch Geras Schulsportkoordinator Thomas Schmohl - zugleich Sportlehrer am Liebegymnasium - war zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schülerinnen. „Das war ein klasse Wettkampf. Was die Mädels drauf haben, ist schon toll“, so Schmohl. Schade nur, dass es in der Wettkampfklasse II kein Bundesfinale in Berlin gibt. Das gibt es nur in der jüngeren Wettkampfklasse III, in der die Anne-Frank-Regelschule Themar bei den Jungen und das Ernst-Abbe-Gymnasium Jena bei den Mädchen die Nase vorn hatten.