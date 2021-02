Geraer Mädchen haben Herz für Tiere

Die Freundinnen Mathilda und Leana mit Cockerpoo „Carlo“ haben am Freitag 150 Euro an die Leiterin des Geraer Tierheims, Bärbel Zimmer, übergeben. Die tierlieben Mädchen durften in der Bäckerei Bauer eine Spendenbox aufstellen und selbstgebastelte Vasen, Nussfiguren und Kerzen an die Kundschaft verkaufen. Seit Anfang Januar kamen so die 150 Euro zusammen. Im Geraer Tierheim in Milbitz wohnen derzeit 70 Katzen (davon 15 Freigänger), 12 Hunde, 3 Vögel, 4 Kaninchen, 3 Chinchillas und zwei Waschbären.