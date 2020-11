Künstler können ja immer etwas tun – so das Klischee, das auch Barbara Toch kennt. In ihrem Geraer Atelier hält die Malerin eigentlich nichts vom Arbeiten ab, auch nicht die Corona-Pandemie. Doch in bedrückenden und ungewissen Zeiten ist es manchmal gar nicht so leicht mit der Kreativität.

Als der erste Lockdown kam und Ausstellungen abgesagt wurden oder nur in kleinem Rahmen stattfanden, wirkte sich die Belastung auf die Arbeit aus. „Es war so eine Anspannung, die der eigenen Arbeit nicht gut tut. Man ist ins Atelier gegangen und es war ein bisschen wie in einer Traumwelt, so surreal. Ein Maler kann auch nur malen, wenn er die Kraft dazu hat“, beschreibt sie die Phase im Frühjahr. Die ungewisse Situation, nicht krank werden zu wollen und auch die Kontakte zur Familie nicht wie gewohnt zu pflegen, seien belastend gewesen. Sie habe wie aus Trotz Inspiration gefunden, um diese Zeit in Kunst zu verwandeln, wie nach dem Motto: „Ich mach das jetzt einfach“. Eigene unfertige Papierarbeiten habe sie zerschnitten und daraus Collagen beispielsweise zum Thema Distanz gemacht.

Gerade bereitet sie eine Ausstellung in Erfurt vor, die auf den Dezember verschoben wurde, aber auch die sei noch ungewiss. „Es ist nicht gut, wenn Eröffnungen abgesagt werden, weil einige Leute gerade dafür kommen.“ Es fehle oft am Austausch mit Kunstinteressierten, an Möglichkeiten, sich Leuten zu präsentieren, die vielleicht auch etwas kaufen würden. Finanziell befinde sich die 70-jährige Geraerin gemeinsam mit ihrem Mann in keiner prekären Lage, wenn auch Honorare wegbrechen. „Da sind jüngere Künstler sicher noch stärker betroffen.“ Deswegen freut es sie, dass die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die Kulturbranche inzwischen gestiegen ist. Sie hofft, dass auch das Publikum nach dem Teil-Lockdown noch Interesse an der Kunst behält.

„Da wird bestimmt noch einiges an Arbeiten über die jetzige Zeit kommen“, prognostiziert Barbara Toch. Es brauche noch etwas Zeit zum Verarbeiten und um tiefere Bilder zu finden, auf denen dann nicht nur ein Corona-Virus zu sehen sein wird.