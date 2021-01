Geraer helfen beim Sammeln von Brillen

Die Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen und der Lions Club Gera sammeln auch in diesem Jahr wieder Brillen für Bedürftige. (Symbolbild)

Auch in diesem Jahr wird die Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen den Lions Club Gera bei der Aktion „Brillen ohne Grenzen“ unterstützen. Darüber informiert der Vorsitzende Matthias Schiedek in einer Pressemitteilung.

Die Brillen werden aufbereitet und anschließend wieder ihrer Bestimmung zugeführt

„Für diese großartige Aktion sammeln wir gemeinsam Brillen für stark sehbehinderte Menschen jeden Alters in den ärmeren Ländern der Welt. Diese werden dort dringend benötigt“, sagt der Vereinschef.

Die Brillen würden vom Lions Club und seinem Partner im Elsass, dem L.S.F. „Lunettes-sans-Frontiere- Brillen ohne Grenzen“, der seit 43 Jahren diese Hilfe organisiert, aufbereitet. Dabei werde unter anderem auch die Dioptrien-Zahl bestimmt. Die Brillen würden gesäubert und repariert und im Anschluss an ihre Bestimmungsorte transportiert.

Im vergangenen Jahr wurden knapp 100 Brillen gesammelt

Wer beim Sammeln unterstützen möchte, kann seine nicht mehr benötigten Brillen im Büro der Kreisorganisation im Haus des Standesamtes, Markt 5/6 in Gera, oder auch bei seinem Optiker abgeben. „Unsere Augenoptiker in der Region sind ebenfalls Unterstützer dieser Aktion“, so Schiedek. Im Jahr 2020 hatte die Geraer Kreisorganisation fast 100 nicht mehr benötigte Brillen gesammelt.

Für Rückfragen ist der Vorstand per E-Mail unter vorstand@bsvt-gera.de oder im Büro am Geraer Markt unter der Telefonnummer 0365 / 22 65 35 31 zu erreichen.