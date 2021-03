Gera. Im neuen Namen am erweiterten Standort in der Burgstraße soll der Dichter nicht mehr auftauchen.

Der Bildungsausschuss am 15. März muss es noch beraten und der Stadtrat am 24. März beschließen. Das „Goethe-Gymnasium/Rutheneum seit 1608“ will nicht mehr so heißen, sondern sich im verkürzten Namen auf seine Wurzeln beschränken.