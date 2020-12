Geraer Schullandheim nun leichter zu finden

Gera. Drei Hinweistafeln lotsen in Lusan nun zu der Einrichtung.

Das Schullandheim „Junge Touristen“ wird häufig von ortsunkundigen Besuchern genutzt und war von einigen schwer zu finden. Das schriebt Rainer Knittel für die Otegau Arbeitsförder- und Berufsbildungszentrum GmbH. Durch Gäste und Besuchergruppen wurde daher eine bessere Ausschilderung der Zufahrt angeregt.

Dank der Unterstützung durch engagierte Helfer wurden nun drei Schilder als Wegweiser zum Schullandheim „Junge Touristen“ Gera durch die Firma Petra Engel Beschilderungssysteme angefertigt und konnten dank des schnellen Einsatzes der Mitarbeiter im Geraer Bauhof auch schon am 1. Dezember an drei strategisch wichtigen Kreuzungen in Gera-Lusan angebracht werden, beginnend mit der Kreuzung Nürnberger Straße stadtauswärts vor dem Abzweig Rudolstädter Straße. Beantragt wurde die Beschilderung durch die Otegau GmbH, die seit 2012 Betreiber des Schullandheimes ist. Finanziert wurde das Projekt durch den Aktionsfond Gera-Lusan, schreibt Rainer Knittel.