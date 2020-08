Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Skulptur „Brummochse“ von Unbekannten beschädigt

Geraer Polizisten leiteten am Sonntag die Ermittlungen zur Beschädigung des Geraer „Brummochsen“ ein. Die in der Florian-Geyer-Straße aufgestellte Skulptur, die zu den Gerschen Originalen gehört, wurde durch unbekannte Täter umgestoßen und so an ihrem Fuß beschädigt. Ein Sachschaden könne nach Polizeiangaben aufgrund der Individualität der Skulptur nicht beziffert werden.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Inspektionsdienst Gera unter der Rufnummer: 0365-8290 entgegen.