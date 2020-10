Geraer sollen Verdi-Streik unterstützen

Da es bisher zu keiner Annäherung bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst zwischen Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberseite gekommen ist, gibt es einen erneuten Ausstand. Am heutigen Mittwoch hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten in diesem Bereich zum Warnstreik aufgerufen. Dem Aufruf würden sich auch Angestellte der Deutschen Rentenversicherung in Gera anschließen, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Teilnehmer treffen sich ab 8 Uhr auf dem Erfurter Fischmarkt zur Kundgebung.

„Wir streiken unter Coronabedingungen“, sagte Corinna Hersel auf Nachfrage der Redaktion. Die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin für Thüringen betonte, der Ausstand sei ein Stellvertreterstreik. „Das heißt: Eine Delegation aus jeder Einrichtung nimmt für die jeweiligen Beschäftigen teil.“ Wie Heike Foitzik, Leiterin der Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Gera, gegenüber unserer Zeitung versicherte, habe die Behörde normal geöffnet und „alle Beratungen finden statt“. Die Gewerkschaft fordert für rund 2,5 Millionen Tarifbeschäftigte ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr.