Geraer Sport-Studio im GTI schließt zum Monatsende

Ende des Monats ist es vorbei. Im 26. Jahr seines Bestehens schließt der Gesundheitstreff Impuls (GTI) in der Friedrich Wolf-Straße in Gera seine Pforten für immer. Alle 600 Mitglieder erhielten einen Brief. „Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst und verabschieden uns mit den Worten: Nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern freut euch, dass es gewesen“, heißt es unter anderem. Die Corona-Pandemie seit Mitte März habe alle Möglichkeiten einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung geraubt.

Schon lange brodelte die Gerüchteküche über ein eventuelles Aus der Sportsparte. Erst recht als der Bau eines ambulanten Rehabilitationszentrums vom SRH Wald-Klinikum, zu dem der GTI seit 2013 als Tochterfirma gehört, angekündigt wurde.

Längst waren die Räumlichkeiten in der Wolfstraße für das Fitness-Studio im Untergeschoss zu klein. Dann kam der Virus. Der Betrieb musste eingestellt werden, außer der des ambulanten Rehabilitationszentrums. 2001 erhielt der Gesundheitstreff dafür die Zulassung, nachdem 1999 die Physiotherapie eröffnet wurde.

Die Suche nach einem neuen Betreiber nur für das Sport-Studio blieb erfolglos. Es hätte massiv investiert werden und sich betriebswirtschaftlich rechnen müssen. In Corona-Zeiten ist das schwer darzustellen. „Das SRH Wald-Klinikum hat sich zu keiner Zeit von der Sport-Sparte distanziert“, betont Klaus Stöckel, GTI-Geschäftsführer, allen Unkenrufen zum Trotz. „Der Standort im Zentrum soll grundsätzlich nicht aufgegeben werden. Eine Nachnutzung ist immer noch im Gespräch.“

Mit dem kompletten Auszug der Bereiche aus dem AOK-Gebäude erfolgt eine umfängliche Sanierung mit Schwerpunkt Brandschutz.

Die vier Trainer und zwei Service-Mitarbeiter des Fitness-Studios werden in das neue Reha-Zentrum übernommen. „Wir gehen davon aus, dass voraussichtlich die ersten Patienten in der Osterwoche auf dem Campus Wald-Klinikum betreut werden können. Zurzeit haben wir in der Wolfstraße bis zu 50 Patienten täglich, natürlich unter strengsten Hygieneauflagen“, so Klaus Stöckel.