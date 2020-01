Geraer Stadträte machen Druck bei „Infraprojekt“-Zukunft

Schulen, Kindergärten, Sportstätten, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäude – Wie will die Stadt Gera künftig ihre eigenen öffentlichen Gebäude verwalten und bewirtschaften? Diese Frage ist untrennbar verbunden mit der nach einer Perspektive für die Elstertal Infraprojekt GmbH und ihre knapp 100 Mitarbeiter. Seit mehreren Jahren wartet der Geraer Stadtrat hier auf eine Antwort aus der Verwaltung, oder besser: auf Antwortmöglichkeiten einschließlich ihrer Vor- und Nachteile.

Seit 2015, als Folge der Stadtwerke-Insolvenz, ist die „Infraprojekt“ ein zu 100 Prozent städtisches Unternehmen und betreut derzeit etwa 280 Wirtschaftseinheiten für die Stadt auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Genau so lange wartet nicht nur seine Fraktion auf eine Vorlage aus der Verwaltung zur künftigen Geschäftsbeziehung der Stadt mit ihrem Tochterunternehmen, sagt Andreas Schubert von den Linken. Das Problem sei der „Schwebezustand“, in dem sich die Mitarbeiter ohne eine grundsätzliche Entscheidung befänden. Derzeit verlängere sich der stets bis Ende August laufende Geschäftsbesorgungsvertrag automatisch Ende Februar um ein weiteres Jahr.

Linke spricht von „Arbeitsverweigerung“ der Verwaltung

Zuletzt hatte die Fraktion vor genau einem Jahr im Stadtrat eine Initiative gestartet, hier endlich vorwärts zu kommen, woraufhin der Stadtrat mit einem verwaltungsinternen „Projektauftrag“ einschließlich Zuständigkeiten und einer konkreten Terminkette „besänftigt“ wurde.

„Die Zeitlinien wurden nicht eingehalten“, sagt Schubert bei einem Pressegespräch zum Thema und sein Fraktionskollege Daniel Reinhardt spricht von „Verschleppung“ bis hin zur „Arbeitsverweigerung“.

Mit ihrem Frust darüber sind sie nicht allein, wie im Wirtschaftsausschuss deutlich wurde. Zahlreiche Beschäftigte der „Infraprojekt“ waren gekommen und hörten einen neuerlichen, weitgehend einvernehmlichen Arbeitsauftrag an die Stadtverwaltung, der einem Ultimatum gleichkam. Bis Mai muss die Stadt einen Zwischenstand präsentieren, der qualitativ über ein „Wir arbeiten dran!“ hinaus geht. Aussschuss-Vorsitzender Ulrich Porst (Bürgerschaft) nannte drei Schritte, an denen bis dahin aus seiner Sicht parallel gearbeitet werden muss, um nicht ein weiteres Jahr zu vergeuden: ein immobilienwirtschaftliches Konzept erarbeiten, Varianten für die Zusammenarbeit der Stadt mit der „Infraprojekt“ prüfen und vorstellen und den zugrundeliegenden Vertrag anpassen. Erfahre man im Mai nichts Substanzielles, müsse man als Stadtrat oder Ausschuss anders agieren, sagte Porst.

Zahlreiche Mitarbeiter der Gesellschaft im Wirtschaftsausschuss

Für die Frage nach der Struktur stehen die Beibehaltung des Status Quo, die Wiedereingliederung in die Stadtverwaltung oder die Einbeziehung eines Dritten als Mitgesellschafter im Raum. Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU), der nun in der Stadt für das Thema verantwortlich ist, betonte, dass es bei letzterem nicht darum gehe, den Vertrag an Dritte zu vergeben. Inwiefern es Alternativen zu dem komplizierten Konstrukt eines Geschäftsbesorgungsvertrages gebe, sei auch eine steuerliche Frage, sagte Dannenberg. Laut ihm könne aber eine Grundsatzentscheidung bis Mai vorbereitet werden. Aktuelle Beschlusslage sei, die Gesellschaft beizubehalten, betonte er aber. Und auch OB Julian Vonarb bekannte sich zur „Infraprojekt“ und erklärte, dass sich niemand Sorgen um seinen Job machen müsse.

Uwe Merten, Geschäftsführer der Infraprojekt, regte eine Verlängerung des Vertrages um fünf Jahre an, um Druck aus der Sache zu nehmen, der zulasten der Mitarbeiter gehe. Gleichzeitig würde dies Zeit geben, eine Investitionsstrategie zu erarbeiten, wofür er die Unterstützung der Gesellschaft anbot, sollte es eine entsprechende Ergänzung im Geschäftsbesorgungsvertrag geben. Zudem müsse in seinen Augen auch die Diskussion über die finanzielle Ausstattung geführt werden. Man sei mit dem aktuellen Vertrag nie in der Lage, Gebäude ordnungsgemäß instandzuhalten. Er sprach von 10 bis 15 Millionen Euro pro Jahr, die ein neuer Vertrag allein dafür eigentlich vorsehen müsste, da mit jeder vertagten Investition der Instandhaltungsaufwand steige.