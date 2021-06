Geraer Stadtrat hat Entscheidung über AfD-Stadtratsvorsitzenden getroffen

Gera Seit Monaten zog sich die Debatte, ob ein Mitglied einer vom Verfassungsschutz beobachteten Partei dem Geraer Stadtrat vorsitzen sollte. Nun wurde über die Personalie Reinhard Etzrodt abgestimmt.

Der Geraer Stadtrat hat am Mittwochabend den Stadtratsvorsitzenden Reinhard Etzrodt von der AfD im Amt bestätigt. Die geheime Abstimmung zur Abberufung endete mit 19 Stimmen dafür und 19 dagegen. Zwei Stadträte enthielten sich der Stimme.

Geras Grüne mit neuem Anlauf gegen AfD-Stadtratsvorsitzenden

Der Vorsitzende und seine Ehefrau dürften sich wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung beteiligen. Den Antrag hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. Sie begründete es damit, dass die AfD in Thüringen am 11. Mai 2021 als verfassungsfeindlich eingestuft wurde.

