Gera. Auf sechs Straßenbahnen und eine städtische Fördermittelrichtlinie über 7,2 Millionen Euro für die Beschaffung hat sich der Geraer Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich festgelegt.

Geraer Stadtrats-Mehrheit beschließt sechs neue Straßenbahnen

Mit 25 Ja-Stimmen bei 17 Gegenstimmen hat der Geraer Stadtrat am Donnerstagabend entschieden, 7,2 Millionen Euro zusätzlicher Investitionsmittel des Landes über eine Fördermittelrichtlinie zur Beschaffung neuer Straßenbahnen bereitzustellen. Die selbe Mehrheit, die damit dem von der Stadtverwaltung vorgelegten Finanzierungsweg zustimmte, hatte zuvor den gemeinsamen Änderungsantrag von AfD, CDU sowie den Fraktionen Bürgerschaft Gera und „Für Gera“ zugestimmt, die Zahl der zu beschaffenden Bahnen auf sechs Bahnen festzuschreiben.

Ein spontaner Antrag von Petra Metzner (Linke) die Vorlage um jene Zahl von zehn Bahnen zu ergänzen, die das städtische Verkehrsamt als Bedarf errechnet hatte, war zuvor abgelehnt worden.

Über den Alternativvorschlag von Linken, SPD und Grünen, über einen anderen Weg mit wesentlich höherer Kreditaufnahme durch den städtischen Nahverkehrsbetrieb GVB zwölf Bahnen zur künftigen Gewährleistung der Barrierefreiheit zu beschaffen, wurde nach dem „Ja“ zum geänderten Ursprungsbeschluss nicht gesondert abgestimmt.

Eine Entscheidung im Stadtrat am 4. Juni war notwendig, um die am Freitag, 5. Juni, ablaufende Frist einer Fördermittelzusage des Landes über 50 Prozent einzuhalten. Die war bereits verlängert worden, nachdem der Präsident des Landesverwaltungsamtes im April rechtliche Bedenken zu der Stadtratsvorlage anmeldete und daraufhin die Stadtratssitzung abgesagt wurde. Die nun beschlossen Stadtratsvorlage ist nahezu unverändert jene aus dem April. Die rechtlichen Bedenken habe das Landesverwaltungsamt noch am Donnerstag bei einem Treffen im Vorfeld der Stadtratssitzung erneuert, sagte Geras OB Julian Vonarb (parteilos), der gegen die Vorlage mit den festgeschrieben sechs neuen Straßenbahnen stimmte.