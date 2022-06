Ein Entlastungszug von Wedler Franz Logistik fährt in Jena-Paradies ein.

Geraer startet Petition zu 9-Euro-Ticket: Das will er erreichen

Gera. Seit Monatsbeginn gibt es das 9-Euro-Ticket. Ein Mann aus Gera hat nun eine Eingabe veröffentlicht und hofft auf viele Mitstreiter.

Uwe Rüdiger aus Gera hat eine Petition zum Erhalt des 9-Euro-Tickets gestartet. Er will erreichen, dass dauerhaft der Nahverkehr zum Sonderpreis genutzt werden kann.

Der Bund hatte das 9-Euro-Ticket zum Monatsbeginn eingeführt. „Ich spare seitdem persönlich über 90 Prozent Kraftstoff ein“, berichtet Uwe Rüdiger. Er gelange mit dem Nahverkehr zur Arbeit, war aber auch schon deutschlandweit unterwegs, um Freunde zu besuchen. „Kürzlich bin ich nach Usedom oder an die Landesgrenze gefahren, um Urlaub zu machen.“ Deshalb will der Geraer nun erreichen, dass es dieses Angebot auch nach dem regulären Auslaufen Ende August weiterhin geben wird. Als Maximalpreis nennt er 29 Euro im Monat, besser seien 19 Euro. Für Leistungsbezieher, Rentner und Schüler sollte es aus seiner Sicht weiterhin neun Euro kosten.

Wichtiges Argument: Beseitigung des Tarifdschungels

Uwe Rüdiger führt eine Reihe von Gründen auf, warum ein solches Ticket positive Effekte auslöst. Zum einen werde Kraftstoff im erheblichen Maße gespart. Die Nachfrage steige auch auf Bahnstrecken, bei denen Sorge bestehe, dass sie wegrationalisiert werden könnten. Das Angebot führe zu einer niederschwelligen deutschlandweiten Nutzung der Nahverkehrsangebote und bringe eine Beseitigung des Tarifdschungels mit sich. Die Online-Petition ist hier zu finden: https://chng.it/MPVJkPTDm2

Nach Einführung des 9-Euro-Tickets kommt es vor allem auf langlaufenden Regionallinien zu deutlich mehr Fahrgastandrang. In Thüringen sind insbesondere die Züge des Franken-Thüringen-Expresses zwischen Leipzig und Nürnberg stark ausgelastet. Deshalb unterstützt das Land jeweils eine Sonderfahrt je Richtung, die an Freitagen, Samstagen und Sonntagen angeboten wird. Erstmals fuhr der Entlastungszug mit Wagen von Wedler Franz Logistik am vergangenen Freitag.

